Свердловский священник устроит поминки на перевале Дятлова, где загадочно погибли студенты

Свердловский священник Крылов отправился в поход на перевал Дятлова

Экспедицию студентов возглавлял Игорь Дятлов Фото: URA.RU © URA.RU

Священник, иерей из Нижних Серег (Свердловская область) Максим Крылов отправился в экстремальный поход на перевал Дятлова, чтобы отслужить литию в память о загадочно погибших студентах УПИ. Отслужить молебен он намерен в годовщину гибели туристов в 1959 году, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«К 1 февраля туристы планируют добраться до перевала Дятлова. Ночь с 1 на 2 февраля они проведут на склоне горы Холатчахль. Отец Максим намерен отслужить литию на том месте, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года загадочно погибли девять туристов», — пояснили там.

Организаторы экспедиции рассказали, что до места будут добираться сперва на автомобиле. Затем им предстоит двигаться на снегоходах, пешком и на лыжах.

Группа Дятлова погибла на горе Холатчахль 2 февраля. Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и тому подобное. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, и люди погибли от холода и травм. Более подробно о событиях тех дней, — в отдельном сюжете URA.RU.