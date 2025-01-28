Свердловский священник устроит поминки на перевале Дятлова, где загадочно погибли студенты

Свердловский священник Крылов отправился в поход на перевал Дятлова
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Открытие выставки Как живые в Музее истории Екатеринбурга. Екатеринбург, группа дятлова, выставка как живые группа дятлова
Экспедицию студентов возглавлял Игорь Дятлов Фото:

Священник, иерей из Нижних Серег (Свердловская область) Максим Крылов отправился в экстремальный поход на перевал Дятлова, чтобы отслужить литию в память о загадочно погибших студентах УПИ. Отслужить молебен он намерен в годовщину гибели туристов в 1959 году, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«К 1 февраля туристы планируют добраться до перевала Дятлова. Ночь с 1 на 2 февраля они проведут на склоне горы Холатчахль. Отец Максим намерен отслужить литию на том месте, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года загадочно погибли девять туристов», — пояснили там.

Организаторы экспедиции рассказали, что до места будут добираться сперва на автомобиле. Затем им предстоит двигаться на снегоходах, пешком и на лыжах.

Группа Дятлова погибла на горе Холатчахль 2 февраля. Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и тому подобное. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, и люди погибли от холода и травм. Более подробно о событиях тех дней, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Священник, иерей из Нижних Серег (Свердловская область) Максим Крылов отправился в экстремальный поход на перевал Дятлова, чтобы отслужить литию в память о загадочно погибших студентах УПИ. Отслужить молебен он намерен в годовщину гибели туристов в 1959 году, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «К 1 февраля туристы планируют добраться до перевала Дятлова. Ночь с 1 на 2 февраля они проведут на склоне горы Холатчахль. Отец Максим намерен отслужить литию на том месте, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года загадочно погибли девять туристов», — пояснили там. Организаторы экспедиции рассказали, что до места будут добираться сперва на автомобиле. Затем им предстоит двигаться на снегоходах, пешком и на лыжах. Группа Дятлова погибла на горе Холатчахль 2 февраля. Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и тому подобное. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, и люди погибли от холода и травм. Более подробно о событиях тех дней, — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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