27 января 2025

В Тюмени ветеранам ВОВ выплатят по 20 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги начнут выплачивать с апреля
Деньги начнут выплачивать с апреля Фото:

В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты к празднованию 80-летия со Дня Победы. Проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. Деньги начнут выплачивать с апреля.

«Установить единовременную помощь в денежной форме следующим категориям граждан. В размере 20 000 рублей: участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“, вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак», — указано в проекте документа.

15 тысяч рублей планируют выплатить награжденным медалями за самоотверженный труд и труженикам тыла, работавшим не менее полугода. 10 тысяч получат люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года, и дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Три тысячи выплатят горожанам, родившимся до 9 мая 1945 года.

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В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты к празднованию 80-летия со Дня Победы. Проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. Деньги начнут выплачивать с апреля. «Установить единовременную помощь в денежной форме следующим категориям граждан. В размере 20 000 рублей: участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“, вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак», — указано в проекте документа. 15 тысяч рублей планируют выплатить награжденным медалями за самоотверженный труд и труженикам тыла, работавшим не менее полугода. 10 тысяч получат люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года, и дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Три тысячи выплатят горожанам, родившимся до 9 мая 1945 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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