Жители Ямала, работавшие в условиях Крайнего Севера, при выходе на пенсию сталкиваются с вопросами сохранения «северных» надбавок при переезде за пределы округа. Специалисты ямальского отделения Социального Фонда России объяснили, что потерять «северные» надбавки к пенсии невозможно. О том, какие первые шаги необходимо предпринять пенсионерам при смене места жительства, читайте в материале URA.RU.
Северная пенсия
Жители Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, а также граждане с северным стажем могут выходить на пенсию досрочно, поскольку их стаж считается по особому коэффициенту. Кроме того, для них предусмотрено увеличение базовой части страховой пенсии.
"Законодательство устанавливает, что один год работы в условиях Крайнего Севера приравнивается к девяти месяцам работы в других регионах. При этом после шести лет и семи месяцев работы на Севере каждый дополнительный год работы сокращает срок выхода на пенсию на четыре месяца. Кроме того, для получения права на досрочный выход на пенсию необходимо иметь не менее 15 лет северного стажа", — сообщают на официальном сайт СФР России.
С 1 января 2015 года трудовая пенсия по старости была преобразована в страховую пенсию по старости, а фиксированный базовый размер трудовой пенсии — в фиксированную выплату к страховой пенсии. Важно отметить, что изменения в порядке назначения и увеличения пенсии для жителей Севера сохраняются как до, так и после изменений законодательства.
Право на повышение фиксированной выплаты предоставляется независимо от места жительства. В случае переезда из районов Крайнего Севера — «северные» надбавки продолжат выплачиваться в прежнем размере.
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