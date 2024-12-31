Какие меры социальной поддержки начали действовать на Ямале

С 1 января в ЯНАО вступают в силу новые меры социальной поддержки в сфере образования, соцзащиты ямальцев, жилищной политики, ветеринарии и по защите коренных жителей Ямала. Обо всех нововведениях URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.
Выплаты для квалифицированных специалистов
Специалисты сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса, трудоустроенные в колледжи ЯНАО после 1 января, получат выплату в один миллион рублей. Новая мера позволит закрыть потребность в квалифицированных преподавателях, дающих практические знания студентам.
Компенсация аренды жилья для преподавателей
Преподавателям ямальских колледжей компенсируют затраты на аренду жилья. Претендовать на меру поддержки могут специалисты технической направленности, трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января. Ежемесячная сумма поддержки составит 25 тысяч рублей.
Расширение действия молочного сертификата
Жители сельской местности смогут покупать молочную продукцию за пределами своего населенного пункта. Ранее жители отдаленных поселений могли получить продукцию пунктах выдачи в медицинских организациях ЯНАО.
Чумовой капитал кочевым семьям
Чумовой капитал теперь доступен кочевым семьям после рождения второго ребенка. Ранее мера поддержки была доступна только многодетным семьям. Общая стоимость набора чумового капитала превышает 500 тысяч рублей.
Подъемные для первокурсников КМНС
Первокурсники из числа коренных народов Ямала будут получать единовременное пособие в размере 80 тысяч рублей. Подъемные будут доступны студентам очных отделений из малоимущих семей, а также учащимся, ведущих традиционных образ жизни.
Кочевникам-пенсионерам сохранят выплаты
Кочевники-пенсионеры, которые переедут в населенные пункты продолжат получать кочевые выплаты. До этого выплаты автоматически прекращались после прекращения ведения традиционного образа жизни коренных жителей Ямала.
Новые лекарства для ветеринарных наборов
Ветеринарные наборы для оленеводов дополнят антимикробными и антигельминтными препаратами. Их включат в наборы и добавят к ранее выданным, до начала весенне-летних ветеринарных мероприятий.
Подъемные для молодых ветеринаров
Молодым ветеринарным фельдшерам, которые впервые трудоустроились на должность будет выплачено 500 тысяч рублей. Выпускников вузов, которые устроятся на работу ветеринарными врачами любой категории ждут 700 тысяч рублей подъемных.
Бесплатная стерилизация собак и кошек
Воспользоваться бесплатной стерилизацией животных смогут инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, семьи с детьми-инвалидами. Участники специальной военной операции и их семьи также смогут воспользоваться услугой.
Переезд в любой город Ямала
Владельцы недвижимости, проживающие в поселках с населением менее 500 человек смогут переехать в любой город Ямало-Ненецкого автономного округа. Они смогут получить аналогичную по площади квартиру, либо выкупную стоимость жилья. Желающим переехать будет доступна компенсация расходов на переезд в размере 100 тысяч рублей.
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