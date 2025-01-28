Челябинский суд отказался арестовать активы Челябинского меткомбината

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Суд отказался арестовывать имущество ЧМК
Суд отказался арестовывать имущество ЧМК Фото:

Компании «ПолиПластик УралСиб» отказали в аресте имущества Челябинского металлургического комбината (ЧМК) Игоря Зюзина. Как следует из материалов челябинского арбитража, применить эту меру кредитор просил в качестве обеспечения иска.

«В суд от истца поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, находящиеся и поступающие на его расчетные счета, на движимое и недвижимое имущество ответчика в пределах заявленных требований. Доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер повлечет за собой причинение значительного ущерба заявителю, истцом не представлено», — говорится в определении суда, которым располагает URA.RU.

Иск в суде зарегистрирован в начале ноября 2024 года, заявление об обеспечении направлено в декабре. Претензии предъявлены на сумму в 85,8 млн рублей. Юристы истца опасались, что ЧМК сокроет имущество, уменьшит его ценность или выведет на сторону. Однако суд счел аргументацию необоснованной.

«Вместе с тем, исчерпывающих доказательств в подтверждение доводов, указанных в заявлении об обеспечении иска заявителем не представлено. Довод о невозможности исполнения принятого судом решения документально не подтвержден», — отметила в принятом документе судья Наталья Голубцова.

Суд не увидел доказательств того, что ЧМК собрался прекращать деятельность, снижать обороты или уменьшать объем активов. Опасения истца названы субъективными.

Договор о поставке товара стороны заключили в мае 2024 года. Сумма претензий состоит из основного долга и пени в размере 333 тысяч рублей. Поставщик занимается продажей трубопроводной инфраструктуры.

При подготовке материала URA.RU направило запросы каждой из сторон. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

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Компании «ПолиПластик УралСиб» отказали в аресте имущества Челябинского металлургического комбината (ЧМК) Игоря Зюзина. Как следует из материалов челябинского арбитража, применить эту меру кредитор просил в качестве обеспечения иска. «В суд от истца поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, находящиеся и поступающие на его расчетные счета, на движимое и недвижимое имущество ответчика в пределах заявленных требований. Доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер повлечет за собой причинение значительного ущерба заявителю, истцом не представлено», — говорится в определении суда, которым располагает URA.RU. Иск в суде зарегистрирован в начале ноября 2024 года, заявление об обеспечении направлено в декабре. Претензии предъявлены на сумму в 85,8 млн рублей. Юристы истца опасались, что ЧМК сокроет имущество, уменьшит его ценность или выведет на сторону. Однако суд счел аргументацию необоснованной. «Вместе с тем, исчерпывающих доказательств в подтверждение доводов, указанных в заявлении об обеспечении иска заявителем не представлено. Довод о невозможности исполнения принятого судом решения документально не подтвержден», — отметила в принятом документе судья Наталья Голубцова. Суд не увидел доказательств того, что ЧМК собрался прекращать деятельность, снижать обороты или уменьшать объем активов. Опасения истца названы субъективными. Договор о поставке товара стороны заключили в мае 2024 года. Сумма претензий состоит из основного долга и пени в размере 333 тысяч рублей. Поставщик занимается продажей трубопроводной инфраструктуры. При подготовке материала URA.RU направило запросы каждой из сторон. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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