Центр Перми во время обильных осадков, которые принес в регион западный молодой циклон, занесло снегом. Центральные улицы, дворы и тротуары в большинстве случаев не расчищены. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Тротуары превратились в снежную кашу. Есть места, где машины еле-еле едут из-за сугробов. Но сложнее всего пешеходам. Коммунальная техника работает, но далеко не везде. Тракторы и снегоуборщики были замечены только напротив здания Пермского законодательного собрания, а также неподалеку от элитного жилого комплекса „Астра“», — рассказал корреспондент агентства.
URA.RU направило запрос в МКУ «Содержание объектов благоустройства». Ответ к моменту публикации материала не поступил. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.
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