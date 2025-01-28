Как выглядит центр Перми во время снегопада. Фото, видео

Центр Перми занесло снегом из-за пришедшего в регион циклона
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В центре краевой столицы случился снежный коллапс
В центре краевой столицы случился снежный коллапс Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс в Перми

Центр Перми во время обильных осадков, которые принес в регион западный молодой циклон, занесло снегом. Центральные улицы, дворы и тротуары в большинстве случаев не расчищены. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Тротуары превратились в снежную кашу. Есть места, где машины еле-еле едут из-за сугробов. Но сложнее всего пешеходам. Коммунальная техника работает, но далеко не везде. Тракторы и снегоуборщики были замечены только напротив здания Пермского законодательного собрания, а также неподалеку от элитного жилого комплекса „Астра“», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU направило запрос в МКУ «Содержание объектов благоустройства». Ответ к моменту публикации материала не поступил. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.

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Центр Перми во время обильных осадков, которые принес в регион западный молодой циклон, занесло снегом. Центральные улицы, дворы и тротуары в большинстве случаев не расчищены. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Тротуары превратились в снежную кашу. Есть места, где машины еле-еле едут из-за сугробов. Но сложнее всего пешеходам. Коммунальная техника работает, но далеко не везде. Тракторы и снегоуборщики были замечены только напротив здания Пермского законодательного собрания, а также неподалеку от элитного жилого комплекса „Астра“», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU направило запрос в МКУ «Содержание объектов благоустройства». Ответ к моменту публикации материала не поступил. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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