ЕС вводит пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и РБ

Еврокомиссия поддержала инициативу о введении пошли на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Как планируется, это не затронет транзит продукции в третьи страны.
«Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении ЕК. Его приводит агентство Reuters.
О планах Евросоюза ввести пошлины на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии стало известно в конце весны 2024 года. Тогда глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что инициатива поступила от Швеции.
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