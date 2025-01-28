28 января 2025

ЕС вводит пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и РБ

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Отмечается, что пошлины не затронут поставки сельхозпродукции в третьи страны
Отмечается, что пошлины не затронут поставки сельхозпродукции в третьи страны Фото:
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Еврокомиссия поддержала инициативу о введении пошли на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Как планируется, это не затронет транзит продукции в третьи страны.

«Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении ЕК. Его приводит агентство Reuters.

О планах Евросоюза ввести пошлины на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии стало известно в конце весны 2024 года. Тогда глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что инициатива поступила от Швеции.

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Еврокомиссия поддержала инициативу о введении пошли на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Как планируется, это не затронет транзит продукции в третьи страны. «Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении ЕК. Его приводит агентство Reuters. О планах Евросоюза ввести пошлины на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии стало известно в конце весны 2024 года. Тогда глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что инициатива поступила от Швеции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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