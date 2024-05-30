ЕС хочет ввести пошлины на все сельхозтовары из РФ и Белоруссии

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Евросоюз планирует ввести пошлины на все российские и белорусские сельхозтовары
Евросоюз планирует ввести пошлины на все российские и белорусские сельхозтовары Фото:
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Евросоюз (ЕС) планирует ввести пошлины на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии», — передает слова Лябиб ТАСС. Ранее «запретительно высокие» пошлины касались только зерновых культур из этих двух стран. 

Европейский Союз ввел пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Такое решение было принято, чтобы успокоить европейских фермеров.

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Евросоюз (ЕС) планирует ввести пошлины на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. «Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии», — передает слова Лябиб ТАСС. Ранее «запретительно высокие» пошлины касались только зерновых культур из этих двух стран.  Европейский Союз ввел пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Такое решение было принято, чтобы успокоить европейских фермеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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