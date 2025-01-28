Дроны ВСУ напали на ядерный объект в Смоленской области

Беспилотники атаковали гражданские и ядерный объекты в Смоленской области в ночь на 29 января. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин и отметил, силы ПВО Минобороны России ведут работу по уничтожению воздушных целей.
«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведётся их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — говорится в сообщении губернатора в telegram-канале.
Отмечается, что разрушений или пострадавших в результате атаки дронов нет. Анохин попросил жителей сообщать о нахождении обломков дронов в экстренные службы.
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