Трамп отступил от указа о запрете поставок военной помощи Украине

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Трамп не продержался заявленных 90 дней в приостановке предоставления помощи Украине
Трамп не продержался заявленных 90 дней в приостановке предоставления помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сделала исключения в ранее объявленной приостановке программ американской внешней помощи, разрешив продолжение предоставления «жизненно необходимой гуманитарной помощи». Об этом сообщила газета New York Times

«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала „жизненно необходимой гуманитарной помощью“», — говорится в материале New York Times со ссылкой на служебную записку госсекретаря США Марко Рубио. В записке указывается, что такие программы «должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены».

Там же уточняется, что жизненно необходимая помощь включает предоставление основных медикаментов, медицинских услуг, питания и укрытия, а также поддержку в обеспечении базового уровня жизни. При этом из программ исключена деятельность, связанная с проведением абортов, планированием семьи и политикой разнообразия и инклюзии.

Ранее новый американский лидер подписал указ, согласно которому США прекращает поставку помощи для Украины и других иностранных государств на 90 дней. Такое решение Киев не устроило

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Администрация президента США Дональда Трампа сделала исключения в ранее объявленной приостановке программ американской внешней помощи, разрешив продолжение предоставления «жизненно необходимой гуманитарной помощи». Об этом сообщила газета New York Times «Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала „жизненно необходимой гуманитарной помощью“», — говорится в материале New York Times со ссылкой на служебную записку госсекретаря США Марко Рубио. В записке указывается, что такие программы «должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены». Там же уточняется, что жизненно необходимая помощь включает предоставление основных медикаментов, медицинских услуг, питания и укрытия, а также поддержку в обеспечении базового уровня жизни. При этом из программ исключена деятельность, связанная с проведением абортов, планированием семьи и политикой разнообразия и инклюзии. Ранее новый американский лидер подписал указ, согласно которому США прекращает поставку помощи для Украины и других иностранных государств на 90 дней. Такое решение Киев не устроило. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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