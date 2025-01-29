Трамп отступил от указа о запрете поставок военной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сделала исключения в ранее объявленной приостановке программ американской внешней помощи, разрешив продолжение предоставления «жизненно необходимой гуманитарной помощи». Об этом сообщила газета New York Times
«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала „жизненно необходимой гуманитарной помощью“», — говорится в материале New York Times со ссылкой на служебную записку госсекретаря США Марко Рубио. В записке указывается, что такие программы «должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены».
Там же уточняется, что жизненно необходимая помощь включает предоставление основных медикаментов, медицинских услуг, питания и укрытия, а также поддержку в обеспечении базового уровня жизни. При этом из программ исключена деятельность, связанная с проведением абортов, планированием семьи и политикой разнообразия и инклюзии.
Ранее новый американский лидер подписал указ, согласно которому США прекращает поставку помощи для Украины и других иностранных государств на 90 дней. Такое решение Киев не устроило.
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