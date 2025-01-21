Трамп приостановил поставку помощи Украине на 90 дней

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Трамп временно остановил поставки помощи другим странам из-за проверки соответствия подобного нынешней политике Штатов
Трамп временно остановил поставки помощи другим странам из-за проверки соответствия подобного нынешней политике Штатов Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других иностранных государств будет на 90 дней приостановлена поставка помощи. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, сообщает Los Angeles Times. 

«Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики», — говорится в материале. Отмечается, что на данный момент не ясно, на какой объем помощи повлияет соответствующий указ. Это связано с тем, что финансирование многих программ по иностранной помощи уже выделено Конгрессом и должно быть потрачено. 

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению мирного диалога с Россией. Также американский лидер призвал своего российского коллегу Владимира Путина быть готовым к заключению мирной сделки, передает «Национальная служба новостей». 

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Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других иностранных государств будет на 90 дней приостановлена поставка помощи. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, сообщает Los Angeles Times.  «Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики», — говорится в материале. Отмечается, что на данный момент не ясно, на какой объем помощи повлияет соответствующий указ. Это связано с тем, что финансирование многих программ по иностранной помощи уже выделено Конгрессом и должно быть потрачено.  Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению мирного диалога с Россией. Также американский лидер призвал своего российского коллегу Владимира Путина быть готовым к заключению мирной сделки, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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