Трамп приостановил поставку помощи Украине на 90 дней

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других иностранных государств будет на 90 дней приостановлена поставка помощи. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, сообщает Los Angeles Times.
«Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики», — говорится в материале. Отмечается, что на данный момент не ясно, на какой объем помощи повлияет соответствующий указ. Это связано с тем, что финансирование многих программ по иностранной помощи уже выделено Конгрессом и должно быть потрачено.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению мирного диалога с Россией. Также американский лидер призвал своего российского коллегу Владимира Путина быть готовым к заключению мирной сделки, передает «Национальная служба новостей».
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