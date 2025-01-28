«Холодные» теплые остановки в ЯНАО: в каких городах не подключают павильоны, а где исправили ситуацию

В городах Ямала ведется активная установка обогреваемых павильонов. Но, по информации от местных жителей, ряд остановочных комплексов остается закрытым и не подключенным к электросетям. Обзор ситуации с теплыми остановками в разных городах региона, а также о том, где проблему уже решили, представлен в материале URA.RU.
В столице Ямала ждут теплую остановку третий год
В Салехарде установили теплую остановку на ДНТ «Север», но павильон еще не подключили. Местные жители в соцсетях сообщают, что детям приходится далеко идти в морозы, а зайти погреться некуда.
«На НТСН "Север" в Салехарде, когда запустят теплую остановку? Ее устанавливали два года, теперь стоит готовая, но еще не работает. Дети до остановки идут километр, даже в -35 с ветром. Некуда зайти погреться, пока автобус подойдет», — написали в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
Представители администрации сообщили, что сейчас подрядчик проводит работы по подключению остановки к коммуникациям. Все работы планируется завершить в течение месяца.
Теплые павильоны на территории ДНТ «Север», в микрорайоне «Удача» и на улице Игарской должны были установить до 20 декабря. Чтобы подрядчик выполнил работы в срок, установка павильонов ежедневно контролировалась местными властями. В администрации Салехарда URA.RU сообщили, что теплые остановки в микрорайоне «Удача» и на улице Игарской также будут подключены в течение месяца.
Четыре теплых павильона в Муравленко стоят закрытыми из-за дефектов
В Муравленко в 2024 году не смогли принять четыре теплых павильона из-за подрядчика. Глава города Елена Молдован сообщила, что во время принятия работ были обнаружены дефекты. Сейчас идут судебные споры между администрацией Муравленко и подрядчиком.
«В целях определения дефектов остановочных павильонов и недостатков работ по их монтажу, существенности и устранимости данных дефектов, стоимости работ по устранению, назначена судебная экспертиза качества, на время проведения которой производство по делу приостановлено. После получения заключения судебной экспертизы рассмотрение дела будет возобновлено. Решение суда будет принято с учетом результатов судебной экспертизы», — сообщил URA.RU начальник Управления коммунального заказа Константин Белухин.
Речь идет о трех теплых остановках по улице Школьная и одной по улице Дружбы народов. Сейчас павильоны стоят закрытыми.
«Среди лидеров»: в Новом Уренгое 53 теплые остановки
В Новом Уренгое установлено 53 теплых павильоны. В конце 2024 года специалисты подключили теплую остановку по улице Таежная.
«В городе ежегодно проводится планомерная работа по замене легких павильонов на теплые. Сейчас в Новом Уренгое установлено 53 теплых павильона, мы среди лидеров в округе. Для примера, в более крупном городе — в Сургуте — их 50», — рассказали URA.RU представители администрации Нового Уренгоя.
В конце 2024 года местные жители в соцсетях сообщали, что в микрорайоне Дорожников убрали старую остановку, а новый павильон не установили. Местные власти обещали поставить конструкцию до конца года. «Новые павильоны установлены на остановках в „мкр. Дорожников“ и „ТЦ Солнечный“. Как и планировали — поставили легкие, подключение их к сетям не требуется»,
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