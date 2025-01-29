В Перми люди не могут пройти из-за снежно-грязевых куч. Фото, видео

Жители Мотовилихинского района страдают из-за куч грязного снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По такой снежной каше ежедневно ходят жители Мотовилихи
По такой снежной каше ежедневно ходят жители Мотовилихи Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс в Перми

Жители Мотовилихинского района страдают из-за того, что снег в их районе не убирается и не вывозится. На тротуарах, остановках и вдоль дорог скопились кучи грязной снежной массы. По словам корреспондента URA.RU, который прогулялся по району, люди с трудом преодолевают препятствия.

«В районе цирка все тротуары покрыты слоем льда, а сверху каша из грязного снега. Люди передвигаются не спеша и с опаской, боясь упасть. Чтобы забраться в общественный транспорт пассажирам приходится перебираться через высокие снежные завалы», — передает корреспондент агентства.

Гуляя по району корреспондент URA.RU отметил, что проезжая часть в целом в удовлетворительном состоянии, а вот тротуары и парки не почищены вовсе. Так, снегом полностью засыпало территорию музея Диорама и Райский сад. Аналогичная картина возле ДК им. Ленина, но там неубранному снегу рады дети — они лепят снеговиков и катаются на снегокатах со снежных завалов. Агентство направляло запрос информации в МКУ «Содержание объектов благоустройства», на момент публикации материала ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Мотовилихинского района страдают из-за того, что снег в их районе не убирается и не вывозится. На тротуарах, остановках и вдоль дорог скопились кучи грязной снежной массы. По словам корреспондента URA.RU, который прогулялся по району, люди с трудом преодолевают препятствия. «В районе цирка все тротуары покрыты слоем льда, а сверху каша из грязного снега. Люди передвигаются не спеша и с опаской, боясь упасть. Чтобы забраться в общественный транспорт пассажирам приходится перебираться через высокие снежные завалы», — передает корреспондент агентства. Гуляя по району корреспондент URA.RU отметил, что проезжая часть в целом в удовлетворительном состоянии, а вот тротуары и парки не почищены вовсе. Так, снегом полностью засыпало территорию музея Диорама и Райский сад. Аналогичная картина возле ДК им. Ленина, но там неубранному снегу рады дети — они лепят снеговиков и катаются на снегокатах со снежных завалов. Агентство направляло запрос информации в МКУ «Содержание объектов благоустройства», на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...