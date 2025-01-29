Жители Мотовилихинского района страдают из-за того, что снег в их районе не убирается и не вывозится. На тротуарах, остановках и вдоль дорог скопились кучи грязной снежной массы. По словам корреспондента URA.RU, который прогулялся по району, люди с трудом преодолевают препятствия.
«В районе цирка все тротуары покрыты слоем льда, а сверху каша из грязного снега. Люди передвигаются не спеша и с опаской, боясь упасть. Чтобы забраться в общественный транспорт пассажирам приходится перебираться через высокие снежные завалы», — передает корреспондент агентства.
Гуляя по району корреспондент URA.RU отметил, что проезжая часть в целом в удовлетворительном состоянии, а вот тротуары и парки не почищены вовсе. Так, снегом полностью засыпало территорию музея Диорама и Райский сад. Аналогичная картина возле ДК им. Ленина, но там неубранному снегу рады дети — они лепят снеговиков и катаются на снегокатах со снежных завалов. Агентство направляло запрос информации в МКУ «Содержание объектов благоустройства», на момент публикации материала ответ не поступил.
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