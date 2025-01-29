Свадьба на миллион: в Тюмени станет дороже жениться

В Тюмени на 15% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в одной из event-компаний.
«Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15%. Команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в компании.
В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 150—200 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 700—800 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость уже будет подходить к миллиону рублей.
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