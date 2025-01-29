Свадьба на миллион: в Тюмени станет дороже жениться

В Тюмени на 15% подорожает организация свадеб
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба в Тюмени может обойтись в миллион рублей
Свадьба в Тюмени может обойтись в миллион рублей Фото:

В Тюмени на 15% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в одной из event-компаний.

«Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15%. Команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в компании.

В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 150—200 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 700—800 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость уже будет подходить к миллиону рублей.

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В Тюмени на 15% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в одной из event-компаний. «Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15%. Команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в компании. В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 150—200 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 700—800 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость уже будет подходить к миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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