30 января 2025

Группа «Комната Культуры», Акмаль и «Шоу под дождем»: что ждет ямальцев в выходные

На Ямале в выходные пройдут концерты Акмаля и группы «Комната Культуры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «Комната культуры» выступит в Салехарде 2 феврала
Группа «Комната культуры» выступит в Салехарде 2 феврала Фото:

В Салехарде 2 февраля выступит авторская группа «Комната культуры», а в Ноябрьске пройдет шоу под дождем и концерт популярного певца Акмаля. В городах и селах Ямала пройдут мастер-классы, квесты и другие активности. Как провести выходные на Ямале — читайте в материале URA.RU.

Концерты

Спеть хиты «Поезда» с авторской группой «Комната культуры» и «По полюшку» с Акмалем смогут ямальцы в эти выходные. Концерты пройдут в Салехарде и в Ноябрьске.

  • «Комната культуры» — 2 февраля, 19:00. Салехард, Ямальская филармония;
  • Акмаль — 2 февраля, 19:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
  • «Струнно и ладно» — 1 февраля, 17:00. Муравленко,  улица Дружбы Народов, дом 14;
  • «Не одна» — 1 февраля, 17:00. Муравленко, улица 70 лет Октября, дом 24;
  • «Елене Образцовой посвящается…» — 2 февраля, 15:00. Салехардулица имени Владимира Артеева, дом 17;
  • «Музыкальная гостиная» — 2 февраля, 19:00. Салехард, Ямальская филармония.

Шоу и развлекательные программы

Ноябрян в эти выходные ждет шоу от петербургского театра танца «Искушение». Гости увидят разнообразие стилей — от классики до брейк-данса и акробатики, и конечно тот самый танец под дождем.

  • Шоу Под Дождем — 2 февраля, 18:00. Ноябрьск, МБУ «СОК «Зенит».

Мастер-классы 

В Муравленко покажут, как создавать макеты памятных мест и играть на музыкальных инструментах. А в райцентре Ямальского района научат рисовать картины для украшения домашнего интерьера.

  • «Театр — это жизнь» — 2 февраля, 16:00. Ямальский район, село Панаевск  улица Обская, строение 9;
  • «Макетирование» — 1 февраля, 10:00. Муравленко, улица 70 лет Октября, дом 24;
  • «Научись играть» — 1 февраля, 15:00. Муравленко,  улица 70 лет Октября, дом 24;
  • «Шедевры мирового искусства для интерьера» — 1 февраля, 14:00. Ямальский район, село Яр-Сале, улица Советская, дом 17;
  • «Художественная мастерская» — 1 февраля, 15:00. Пуровский район, Тарко-Сале, улица Геологов, дом 19.

Квесты и игры

В Ямальском районе пройдет квест с аудиогидами. Участники будут получать задания и узнают новые интересные места райцентра, а также его историю. А надымчан ждет квиз об искусстве прошлых десятилетий.

  • «В поисках приключений» — 1 февраля, 15:00. Ямальский район, Яр-Сале, улица Советская, дом 17;
  • «НоуХау» — 1 февраля, 12:00. Надым, Лесной, 19.

Спектакли

В Губкинском покажут представление по мотивам народной сказки. Юных жителей ждет кукольный спектакль «Колобок».

  • «Колобок — румяный бок» — 1 февраля, 11:00. Губкинский, микрорайон 2, дом 32.

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В Салехарде 2 февраля выступит авторская группа «Комната культуры», а в Ноябрьске пройдет шоу под дождем и концерт популярного певца Акмаля. В городах и селах Ямала пройдут мастер-классы, квесты и другие активности. Как провести выходные на Ямале — читайте в материале URA.RU. Концерты Спеть хиты  «Поезда» с авторской группой «Комната культуры» и «По полюшку» с Акмалем смогут ямальцы в эти выходные. Концерты пройдут в Салехарде и в Ноябрьске. Шоу и развлекательные программы Ноябрян в эти выходные ждет шоу от петербургского театра танца «Искушение». Гости увидят разнообразие стилей — от классики до брейк-данса и акробатики, и конечно тот самый танец под дождем. Мастер-классы  В Муравленко покажут, как создавать макеты памятных мест и играть на музыкальных инструментах. А в райцентре Ямальского района научат рисовать картины для украшения домашнего интерьера. Квесты и игры В Ямальском районе пройдет квест с аудиогидами. Участники будут получать задания и узнают новые интересные места райцентра, а также его историю. А надымчан ждет квиз об искусстве прошлых десятилетий. Спектакли В Губкинском покажут представление по мотивам народной сказки. Юных жителей ждет кукольный спектакль «Колобок».
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