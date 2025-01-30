Группа «Комната Культуры», Акмаль и «Шоу под дождем»: что ждет ямальцев в выходные

В Салехарде 2 февраля выступит авторская группа «Комната культуры», а в Ноябрьске пройдет шоу под дождем и концерт популярного певца Акмаля. В городах и селах Ямала пройдут мастер-классы, квесты и другие активности. Как провести выходные на Ямале — читайте в материале URA.RU.
Концерты
Спеть хиты «Поезда» с авторской группой «Комната культуры» и «По полюшку» с Акмалем смогут ямальцы в эти выходные. Концерты пройдут в Салехарде и в Ноябрьске.
- «Комната культуры» — 2 февраля, 19:00. Салехард, Ямальская филармония;
- Акмаль — 2 февраля, 19:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- «Струнно и ладно» — 1 февраля, 17:00. Муравленко, улица Дружбы Народов, дом 14;
- «Не одна» — 1 февраля, 17:00. Муравленко, улица 70 лет Октября, дом 24;
- «Елене Образцовой посвящается…» — 2 февраля, 15:00. Салехард, улица имени Владимира Артеева, дом 17;
- «Музыкальная гостиная» — 2 февраля, 19:00. Салехард, Ямальская филармония.
Шоу и развлекательные программы
Ноябрян в эти выходные ждет шоу от петербургского театра танца «Искушение». Гости увидят разнообразие стилей — от классики до брейк-данса и акробатики, и конечно тот самый танец под дождем.
- Шоу Под Дождем — 2 февраля, 18:00. Ноябрьск, МБУ «СОК «Зенит».
Мастер-классы
В Муравленко покажут, как создавать макеты памятных мест и играть на музыкальных инструментах. А в райцентре Ямальского района научат рисовать картины для украшения домашнего интерьера.
- «Театр — это жизнь» — 2 февраля, 16:00. Ямальский район, село Панаевск улица Обская, строение 9;
- «Макетирование» — 1 февраля, 10:00. Муравленко, улица 70 лет Октября, дом 24;
- «Научись играть» — 1 февраля, 15:00. Муравленко, улица 70 лет Октября, дом 24;
- «Шедевры мирового искусства для интерьера» — 1 февраля, 14:00. Ямальский район, село Яр-Сале, улица Советская, дом 17;
- «Художественная мастерская» — 1 февраля, 15:00. Пуровский район, Тарко-Сале, улица Геологов, дом 19.
Квесты и игры
В Ямальском районе пройдет квест с аудиогидами. Участники будут получать задания и узнают новые интересные места райцентра, а также его историю. А надымчан ждет квиз об искусстве прошлых десятилетий.
- «В поисках приключений» — 1 февраля, 15:00. Ямальский район, Яр-Сале, улица Советская, дом 17;
- «НоуХау» — 1 февраля, 12:00. Надым, Лесной, 19.
Спектакли
В Губкинском покажут представление по мотивам народной сказки. Юных жителей ждет кукольный спектакль «Колобок».
- «Колобок — румяный бок» — 1 февраля, 11:00. Губкинский, микрорайон 2, дом 32.
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