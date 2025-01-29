29 января 2025

В Санкт-Петербурге задержали водителя, перевозившего женщину на крыше

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину, которая каталась на крыше авто, разыскивает полиция
Женщину, которая каталась на крыше авто, разыскивает полиция Фото:

В Санкт-Петербурге задержали водителя, который прокатил пассажирку на крыше автомобиля по Невскому проспекту. Инцидент привлек внимание полиции после того, как в интернете было обнаружено видео опасной езды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полиция обнаружила видео с тем, как 31-летний водитель иномарки нарушил ПДД. Мужчина допустил, чтобы пассажирка во время движения машины высунулась через открытый люк и села на крышу автомобиля. В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Не удастся избежать ответственности и любительнице необычной езды. Полицией приняты меры к ее розыску», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале.

В результате водителя доставили в полицию, где против него были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль задержанного отправлен на спецстоянку для проверки идентификационного номера, который вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД.

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В Санкт-Петербурге задержали водителя, который прокатил пассажирку на крыше автомобиля по Невскому проспекту. Инцидент привлек внимание полиции после того, как в интернете было обнаружено видео опасной езды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Полиция обнаружила видео с тем, как 31-летний водитель иномарки нарушил ПДД. Мужчина допустил, чтобы пассажирка во время движения машины высунулась через открытый люк и села на крышу автомобиля. В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Не удастся избежать ответственности и любительнице необычной езды. Полицией приняты меры к ее розыску», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. В результате водителя доставили в полицию, где против него были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль задержанного отправлен на спецстоянку для проверки идентификационного номера, который вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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