В Санкт-Петербурге задержали водителя, перевозившего женщину на крыше

В Санкт-Петербурге задержали водителя, который прокатил пассажирку на крыше автомобиля по Невскому проспекту. Инцидент привлек внимание полиции после того, как в интернете было обнаружено видео опасной езды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полиция обнаружила видео с тем, как 31-летний водитель иномарки нарушил ПДД. Мужчина допустил, чтобы пассажирка во время движения машины высунулась через открытый люк и села на крышу автомобиля. В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Не удастся избежать ответственности и любительнице необычной езды. Полицией приняты меры к ее розыску», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале.
В результате водителя доставили в полицию, где против него были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль задержанного отправлен на спецстоянку для проверки идентификационного номера, который вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.