29 января 2025

Хинштейн придумал, как пострадавшим от ВСУ жителям Курской области сохранить землю

Хинштейн внес в курскую облдуму проект о возвращении переселенцам их участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Получившие сертификаты жители курского приграничья смогут вернуть земельные участки, заявил Хинштейн
Получившие сертификаты жители курского приграничья смогут вернуть земельные участки, заявил Хинштейн Фото:

Курская областная дума обсудит новый законопроект, предложенный врио губернатора Александром Хинштейном, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты после разрушения их домов, вернуть свои земельные участки. Сначала эти участки предоставятся в безвозмездное пользование, а затем в собственность.

«Вношу в Курскую областную думу проект закона, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность. Это решение принципиально важно. Не раз озвучивал свою позицию: земля должна оставаться за гражданами, даже если сейчас они выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

По словам Хинштейна, по новому законопроекту, жители смогут вернуть свои земельные участки и использовать их для строительства нового жилья, но при условии, что строительство будет завершено в течение шести лет. В противном случае участок вернется в собственность государства.

Хинштейн поможет взыскать миллиарды с ответственного за оборону Курской области. Он заявил о поддержке региональным правительством иска, инициированного Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорация развития Курской области». 28 января надзорное ведомство предъявило требования к директору корпорации Владимиру Лукину, его заместителям и ряду предпринимателей о взыскании с них суммы в размере 3,2 миллиарда рублей.

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Курская областная дума обсудит новый законопроект, предложенный врио губернатора Александром Хинштейном, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты после разрушения их домов, вернуть свои земельные участки. Сначала эти участки предоставятся в безвозмездное пользование, а затем в собственность. «Вношу в Курскую областную думу проект закона, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность. Это решение принципиально важно. Не раз озвучивал свою позицию: земля должна оставаться за гражданами, даже если сейчас они выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По словам Хинштейна, по новому законопроекту, жители смогут вернуть свои земельные участки и использовать их для строительства нового жилья, но при условии, что строительство будет завершено в течение шести лет. В противном случае участок вернется в собственность государства. Хинштейн поможет взыскать миллиарды с ответственного за оборону Курской области. Он заявил о поддержке региональным правительством иска, инициированного Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорация развития Курской области». 28 января надзорное ведомство предъявило требования к директору корпорации Владимиру Лукину, его заместителям и ряду предпринимателей о взыскании с них суммы в размере 3,2 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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