Хинштейн придумал, как пострадавшим от ВСУ жителям Курской области сохранить землю

Курская областная дума обсудит новый законопроект, предложенный врио губернатора Александром Хинштейном, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты после разрушения их домов, вернуть свои земельные участки. Сначала эти участки предоставятся в безвозмездное пользование, а затем в собственность.
«Вношу в Курскую областную думу проект закона, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность. Это решение принципиально важно. Не раз озвучивал свою позицию: земля должна оставаться за гражданами, даже если сейчас они выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По словам Хинштейна, по новому законопроекту, жители смогут вернуть свои земельные участки и использовать их для строительства нового жилья, но при условии, что строительство будет завершено в течение шести лет. В противном случае участок вернется в собственность государства.
Хинштейн поможет взыскать миллиарды с ответственного за оборону Курской области. Он заявил о поддержке региональным правительством иска, инициированного Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорация развития Курской области». 28 января надзорное ведомство предъявило требования к директору корпорации Владимиру Лукину, его заместителям и ряду предпринимателей о взыскании с них суммы в размере 3,2 миллиарда рублей.
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