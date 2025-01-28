Хинштейн поможет взыскать миллиарды с ответственного за оборону Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональное правительство поддержит иск, поданный Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорации развития Курской области». Так, 28 января надзорное ведомство выдвинуло требование о взыскании с руководителя корпорации Владимира Лукина, его заместителей и нескольких предпринимателей суммы в 3,2 млрд рублей.
«Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО „Корпорация развития Курской области“ и ряду коммерсантов», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Отмечается, что деньги, которые требуют с Лукина, были украдены через механизм фиктивных государственных контрактов на строительство защитных сооружений, при этом финансовые средства оседали в фирмах-однодневках.
Владимира Лукина задержали в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями в ходе строительства оборонных объектов. В тот же период был взят под стражу заместитель Лукина — Игорь Грабин. В связи с этим событием Александр Хинштейн принял решение о проведении проверки деятельности компании и объявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру.
В Курской области Корпорация развития появилась с 2012 года. Она — единственный оператор по взаимодействию с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. В 2022 и 2023 годах корпорация шесть раз была исполнителем контрактов по государственному оборонному заказу.
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