Хинштейн поможет взыскать миллиарды с ответственного за оборону Курской области

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Генпрокуратура подала иск на взыскание с Лукина 3,2 млрд рублей, заявил Александр Хинштейн
Генпрокуратура подала иск на взыскание с Лукина 3,2 млрд рублей, заявил Александр Хинштейн Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональное правительство поддержит иск, поданный Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорации развития Курской области». Так, 28 января надзорное ведомство выдвинуло требование о взыскании с руководителя корпорации Владимира Лукина, его заместителей и нескольких предпринимателей суммы в 3,2 млрд рублей.

«Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО „Корпорация развития Курской области“ и ряду коммерсантов», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Отмечается, что деньги, которые требуют с Лукина, были украдены через механизм фиктивных государственных контрактов на строительство защитных сооружений, при этом финансовые средства оседали в фирмах-однодневках.

Владимира Лукина задержали в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями в ходе строительства оборонных объектов. В тот же период был взят под стражу заместитель Лукина — Игорь Грабин. В связи с этим событием Александр Хинштейн принял решение о проведении проверки деятельности компании и объявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру.

В Курской области Корпорация развития появилась с 2012 года. Она — единственный оператор по взаимодействию с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. В 2022 и 2023 годах корпорация шесть раз была исполнителем контрактов по государственному оборонному заказу.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональное правительство поддержит иск, поданный Генеральной прокуратурой против руководства АО «Корпорации развития Курской области». Так, 28 января надзорное ведомство выдвинуло требование о взыскании с руководителя корпорации Владимира Лукина, его заместителей и нескольких предпринимателей суммы в 3,2 млрд рублей. «Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО „Корпорация развития Курской области“ и ряду коммерсантов», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Отмечается, что деньги, которые требуют с Лукина, были украдены через механизм фиктивных государственных контрактов на строительство защитных сооружений, при этом финансовые средства оседали в фирмах-однодневках. Владимира Лукина задержали в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями в ходе строительства оборонных объектов. В тот же период был взят под стражу заместитель Лукина — Игорь Грабин. В связи с этим событием Александр Хинштейн принял решение о проведении проверки деятельности компании и объявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру. В Курской области Корпорация развития появилась с 2012 года. Она — единственный оператор по взаимодействию с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. В 2022 и 2023 годах корпорация шесть раз была исполнителем контрактов по государственному оборонному заказу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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