29 января 2025

Любимый мессенджер геймеров может потерять 6 млн рублей из-за нарушения российских законов

Роскомнадзор впервые зарегистрировал протокол против мессенджера Discord
© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор впервые составил протокол в отношении мессенджера для геймеров Discord
Роскомнадзор впервые составил протокол в отношении мессенджера для геймеров Discord Фото:

Роскомнадзор впервые зарегистрировал протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Компании может грозить штраф до шести миллионов рублей. Судебное разбирательство по этому делу запланировано на 5 февраля, сообщили в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.

«Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля», — передает РИА Новости слова представителей ведомства. В октябре 2024 года доступ к мессенджеру уже был ограничен Роскомнадзором из-за нарушений законодательства РФ.

Кроме того, аналогичный протокол за отказ в локализации данных также рассмотрят в отношении образовательной платформы Coursera Inc. В случае признания вины компаниям может грозить штраф в размере до шести миллионов рублей.

Discord представляет собой бесплатную платформу для обмена голосовыми, текстовыми и видеосообщениями, которая пользуется особой популярностью среди геймеров и учащихся школ. Этот сервис был запущен в 2015 году и имеет свою штаб-квартиру в Калифорнии. Согласно предоставленным данным от самой компании Discord, число активных пользователей соцсети ежемесячно достигает примерно 150 миллионов.

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Роскомнадзор впервые зарегистрировал протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Компании может грозить штраф до шести миллионов рублей. Судебное разбирательство по этому делу запланировано на 5 февраля, сообщили в аппарате судебного участка Таганского района Москвы. «Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля», — передает РИА Новости слова представителей ведомства. В октябре 2024 года доступ к мессенджеру уже был ограничен Роскомнадзором из-за нарушений законодательства РФ. Кроме того, аналогичный протокол за отказ в локализации данных также рассмотрят в отношении образовательной платформы Coursera Inc. В случае признания вины компаниям может грозить штраф в размере до шести миллионов рублей. Discord представляет собой бесплатную платформу для обмена голосовыми, текстовыми и видеосообщениями, которая пользуется особой популярностью среди геймеров и учащихся школ. Этот сервис был запущен в 2015 году и имеет свою штаб-квартиру в Калифорнии. Согласно предоставленным данным от самой компании Discord, число активных пользователей соцсети ежемесячно достигает примерно 150 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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