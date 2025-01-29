Любимый мессенджер геймеров может потерять 6 млн рублей из-за нарушения российских законов

Роскомнадзор впервые зарегистрировал протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Компании может грозить штраф до шести миллионов рублей. Судебное разбирательство по этому делу запланировано на 5 февраля, сообщили в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.
«Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля», — передает РИА Новости слова представителей ведомства. В октябре 2024 года доступ к мессенджеру уже был ограничен Роскомнадзором из-за нарушений законодательства РФ.
Кроме того, аналогичный протокол за отказ в локализации данных также рассмотрят в отношении образовательной платформы Coursera Inc. В случае признания вины компаниям может грозить штраф в размере до шести миллионов рублей.
Discord представляет собой бесплатную платформу для обмена голосовыми, текстовыми и видеосообщениями, которая пользуется особой популярностью среди геймеров и учащихся школ. Этот сервис был запущен в 2015 году и имеет свою штаб-квартиру в Калифорнии. Согласно предоставленным данным от самой компании Discord, число активных пользователей соцсети ежемесячно достигает примерно 150 миллионов.
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