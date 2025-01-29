29 января 2025

В Перми прокуратура возбудила дела из-за плохой уборки снега

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Пермяки утопают в снежной каше
Пермяки утопают в снежной каше Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс в Перми

Снег в Перми плохо убирается во всех районах города, выяснила прокуратура в ходе своей проверки. Больше всего нарушений в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Ведомство уже возбудило несколько административных дел.

«В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Январь в Перми выдался снежным. Дорожные службы, несмотря на заверения властей, справляются плохо, считают горожане, выражая свою позицию в соцсетях, а также в комментариях к сообщениям СМИ. Недовольны работой дорожников оказались и депутаты гордумы. Все о снежном коллапсе в Перми — читайте в нашем сюжете

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Снег в Перми плохо убирается во всех районах города, выяснила прокуратура в ходе своей проверки. Больше всего нарушений в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Ведомство уже возбудило несколько административных дел. «В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Январь в Перми выдался снежным. Дорожные службы, несмотря на заверения властей, справляются плохо, считают горожане, выражая свою позицию в соцсетях, а также в комментариях к сообщениям СМИ. Недовольны работой дорожников оказались и депутаты гордумы. Все о снежном коллапсе в Перми — читайте в нашем сюжете. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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