В Перми прокуратура возбудила дела из-за плохой уборки снега

Снег в Перми плохо убирается во всех районах города, выяснила прокуратура в ходе своей проверки. Больше всего нарушений в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Ведомство уже возбудило несколько административных дел.
«В каждом из районов города выявлены нарушения в части содержания дорожной сети, тротуаров и придомовых территорий. В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Январь в Перми выдался снежным. Дорожные службы, несмотря на заверения властей, справляются плохо, считают горожане, выражая свою позицию в соцсетях, а также в комментариях к сообщениям СМИ. Недовольны работой дорожников оказались и депутаты гордумы. Все о снежном коллапсе в Перми — читайте в нашем сюжете.
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