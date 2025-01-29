29 января 2025

В Копейске по подозрению в коррупции задержан глава отдела миграции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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, Анастасия Литвинова
Анастасия Литвинова подозревается в получении взяток от мигрантов Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержали начальника отдела по вопросам миграции Анастасию Литвинову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в ее отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взяток.

«По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая получила взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. В настоящее время проведены обысковые мероприятия по месту жительства и месту работы подозреваемой», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Вскоре Литвиновой должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержали начальника отдела по вопросам миграции Анастасию Литвинову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в ее отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. «По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая получила взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. В настоящее время проведены обысковые мероприятия по месту жительства и месту работы подозреваемой», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Вскоре Литвиновой должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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