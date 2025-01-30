В челябинском вузе на замену импорта студенты сделают платы для приборов

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) студенты заменят импортные платы для приборов своими разработками. Как URA.RU рассказал директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, правительство региона выделило финансирование для расширения профильной лаборатории.
«В лаборатории студенты погрузятся в реальные проекты приборостроительной отрасли в процессе решения практических задач от предприятий региона. Здесь будет установлено оборудование, которое позволит делать ультрасовременные отечественные платы для приборостроения», — пояснил URA.RU Усков.
От властей ЧелГУ получит более 20 млн рублей на расширение лаборатории. В результате в три раза увеличится количество студентов, обучающихся в стенах лаборатории. Деньги направлены в рамках программы «Развитие науки в Челябинской области».
«Настоящий уральский „умный город“ можно построить только на отечественном оборудовании и программном обеспечении. А сделать это смогут ребята, которые в обновленной лаборатории научатся использовать технологию интернета вещей и освоят навыки приборостроения», — уверен ректор вуза Сергей Таскаев.
Работы по модернизации начнутся весной. Теперь она будет называться «Лабораторией интернета вещей inSmart». Министр образования и науки региона Виталий Литке рассчитывает, что проект сократит дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения и возродит интерес к профессиональной деятельности в данной сфере. Работа лаборатории, по мнению руководителя, является хорошим примером профориентации.
В апреле 2024 года на базе лаборатории интернета вещей заработал Центр коллективного доступа. Предприятия получили возможность разрабатывать и внедрять инновационные продукты с минимальными усилиями.
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