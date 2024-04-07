В Челябинске открыли единственную в УрФО коллективную лабораторию для создания гаджетов умных домов и городов. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, аккредитованный фондом «Сколково» центр появился на базе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ).
«Первый и единственный на Урале Центр коллективного пользования (ЦКП), аккредитованный фондом „Сколково“, появился в Челябинске. Центр создан на базе лаборатории интернета вещей группы inSmart на площадке ЧелГУ», — рассказал URA.RU Усков.
Как заявили в inSmart, центр поможет бизнесу минимизировать расходы на исследования и разработку инновационных продуктов. Официальный статус ЦКП позволит компенсировать предприятиям-заказчикам до 100% понесенных расходов. В работе центра уже находятся заказы от компаний из трех регионов страны.
Министр образования Виталий Литке рассчитывает, что ЦКП станет важным элементом в реализации проекта по созданию межвузовского кампуса. Новая площадка сократит дефицит квалифицированных кадров в приборостроительной отрасли, усилит интерес к профессии среди студентов.
Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024. Мероприятие 3 апреля прошло в технопарке «Сколково» Москвы. Лаборатория интернета вещей в ЧелГУ работает с октября 2023 года.
Создатели центра и власти обеспечили бизнесу снижение затрат на разработку умных гаджетов
Фото: пресс-служба ГК inSmart
Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Алексей Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024
Фото: пресс-служба ГК inSmart
Новый центр заработал на базе созданной inSmart и ЧелГУ лаборатории интернета вещей
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В Челябинске открыли единственную в УрФО коллективную лабораторию для создания гаджетов умных домов и городов. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, аккредитованный фондом «Сколково» центр появился на базе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Первый и единственный на Урале Центр коллективного пользования (ЦКП), аккредитованный фондом „Сколково“, появился в Челябинске. Центр создан на базе лаборатории интернета вещей группы inSmart на площадке ЧелГУ», — рассказал URA.RU Усков. Как заявили в inSmart, центр поможет бизнесу минимизировать расходы на исследования и разработку инновационных продуктов. Официальный статус ЦКП позволит компенсировать предприятиям-заказчикам до 100% понесенных расходов. В работе центра уже находятся заказы от компаний из трех регионов страны. Министр образования Виталий Литке рассчитывает, что ЦКП станет важным элементом в реализации проекта по созданию межвузовского кампуса. Новая площадка сократит дефицит квалифицированных кадров в приборостроительной отрасли, усилит интерес к профессии среди студентов. Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024. Мероприятие 3 апреля прошло в технопарке «Сколково» Москвы. Лаборатория интернета вещей в ЧелГУ работает с октября 2023 года.