07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Челябинске открыли единственную в УрФО общую лабораторию гаджетов для умных домов. Фото

Компании смогут создавать гаджеты для умных домов в едином центре Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения. Москва, сколково, госзаказ
Аккредитованный в «Сколково» центр получил первые заказы от компаний трех регионов РФ Фото:

В Челябинске открыли единственную в УрФО коллективную лабораторию для создания гаджетов умных домов и городов. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, аккредитованный фондом «Сколково» центр появился на базе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ).

«Первый и единственный на Урале Центр коллективного пользования (ЦКП), аккредитованный фондом „Сколково“, появился в Челябинске. Центр создан на базе лаборатории интернета вещей группы inSmart на площадке ЧелГУ», — рассказал URA.RU Усков.

Как заявили в inSmart, центр поможет бизнесу минимизировать расходы на исследования и разработку инновационных продуктов. Официальный статус ЦКП позволит компенсировать предприятиям-заказчикам до 100% понесенных расходов. В работе центра уже находятся заказы от компаний из трех регионов страны.

Министр образования Виталий Литке рассчитывает, что ЦКП станет важным элементом в реализации проекта по созданию межвузовского кампуса. Новая площадка сократит дефицит квалифицированных кадров в приборостроительной отрасли, усилит интерес к профессии среди студентов.

Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024. Мероприятие 3 апреля прошло в технопарке «Сколково» Москвы. Лаборатория интернета вещей в ЧелГУ работает с октября 2023 года.

Создатели центра и власти обеспечили бизнесу снижение затрат на разработку умных гаджетов
Создатели центра и власти обеспечили бизнесу снижение затрат на разработку умных гаджетов
Фото:
Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Алексей Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024
Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Алексей Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024
Фото:
Новый центр заработал на базе созданной inSmart и ЧелГУ лаборатории интернета вещей
Новый центр заработал на базе созданной inSmart и ЧелГУ лаборатории интернета вещей

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В Челябинске открыли единственную в УрФО коллективную лабораторию для создания гаджетов умных домов и городов. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, аккредитованный фондом «Сколково» центр появился на базе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Первый и единственный на Урале Центр коллективного пользования (ЦКП), аккредитованный фондом „Сколково“, появился в Челябинске. Центр создан на базе лаборатории интернета вещей группы inSmart на площадке ЧелГУ», — рассказал URA.RU Усков. Как заявили в inSmart, центр поможет бизнесу минимизировать расходы на исследования и разработку инновационных продуктов. Официальный статус ЦКП позволит компенсировать предприятиям-заказчикам до 100% понесенных расходов. В работе центра уже находятся заказы от компаний из трех регионов страны. Министр образования Виталий Литке рассчитывает, что ЦКП станет важным элементом в реализации проекта по созданию межвузовского кампуса. Новая площадка сократит дефицит квалифицированных кадров в приборостроительной отрасли, усилит интерес к профессии среди студентов. Свидетельство об аккредитации оператора ЦКП Усков получил в рамках форума Skolkovo Regions 2024. Мероприятие 3 апреля прошло в технопарке «Сколково» Москвы. Лаборатория интернета вещей в ЧелГУ работает с октября 2023 года.
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