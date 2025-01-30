Магнитогорский онкодиспансер объединят с челябинским центром ядерной медицины

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Центр ядерной медицины объединят с магнитогорским диспансером
Центр ядерной медицины объединят с магнитогорским диспансером Фото:

В Магнитогорске состоялась рабочая встреча по вопросу планируемого объединения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины и областного онкологического диспансера №2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Реорганизация онкологического центра Магнитогорска и его присоединение к ЧОКЦОиЯМ позволят улучшить качество и доступность онкологической помощи. Это даст возможность внедрять инновационные технологии и методы лечения, укреплять связь науки и практики, увеличить количество обследований, развивать телемедицину в онкологии. Также будет способствовать мобильности специалистов будущей организации. Доступность онкологической помощи в Магнитогорске сохранится в полном объеме», — цитируют в пресс-службе замминистра Евгения Ванина.

Как пояснил главный врач ЧОКЦОиЯМ Андрей Лукин, в настоящее время челябинские хирурги владеют всеми современными методами лечения онкопатологий, этим опытом они поделятся с магнитогорскими коллегами. Задача, поставленная минздравом — не только сохранить и по возможности усилить коллектив Магнитогорского онкодиспансера, но и сделать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями максимально комфортной, современной, высокотехнологичной.

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В Магнитогорске состоялась рабочая встреча по вопросу планируемого объединения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины и областного онкологического диспансера №2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Реорганизация онкологического центра Магнитогорска и его присоединение к ЧОКЦОиЯМ позволят улучшить качество и доступность онкологической помощи. Это даст возможность внедрять инновационные технологии и методы лечения, укреплять связь науки и практики, увеличить количество обследований, развивать телемедицину в онкологии. Также будет способствовать мобильности специалистов будущей организации. Доступность онкологической помощи в Магнитогорске сохранится в полном объеме», — цитируют в пресс-службе замминистра Евгения Ванина. Как пояснил главный врач ЧОКЦОиЯМ Андрей Лукин, в настоящее время челябинские хирурги владеют всеми современными методами лечения онкопатологий, этим опытом они поделятся с магнитогорскими коллегами. Задача, поставленная минздравом — не только сохранить и по возможности усилить коллектив Магнитогорского онкодиспансера, но и сделать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями максимально комфортной, современной, высокотехнологичной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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