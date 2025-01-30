Житель Петергофа предстанет перед судом за установку скрытой камеры

Пожилому мужчине из Петергофа утвердили обвинительное заключение за установку скрытой камеры в квартире своей бывшей сожительницы. Ему грозит срок за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Петергофа. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: нарушение неприкосновенности жилища и нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщила прокуратура города Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Утром 8 мая 2024 года обвиняемый, используя дубликат ключей, незаконно вошел в квартиру своей бывшей сожительницы, когда той не было дома. Он установил в гостиной скрытую видеокамеру, способную передавать данные через интернет. Камера была замаскирована под бытовой предмет, чтобы осуществлять непрерывное наблюдение. В тот же вечер камеру отключил и обнаружил сын женщины, предотвратив дальнейшее наблюдение.
Обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия неспособностью смириться с расставанием. Уголовное дело было направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.
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