Житель Петергофа предстанет перед судом за установку скрытой камеры

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Пожилому мужчине из Петергофа утвердили обвинение за установку скрытой камеры в квартире своей бывшей сожительницы
Пожилому мужчине из Петергофа утвердили обвинение за установку скрытой камеры в квартире своей бывшей сожительницы Фото:

Пожилому мужчине из Петергофа утвердили обвинительное заключение за установку скрытой камеры в квартире своей бывшей сожительницы. Ему грозит срок за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Петергофа. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: нарушение неприкосновенности жилища и нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщила прокуратура города Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.

Утром 8 мая 2024 года обвиняемый, используя дубликат ключей, незаконно вошел в квартиру своей бывшей сожительницы, когда той не было дома. Он установил в гостиной скрытую видеокамеру, способную передавать данные через интернет. Камера была замаскирована под бытовой предмет, чтобы осуществлять непрерывное наблюдение. В тот же вечер камеру отключил и обнаружил сын женщины, предотвратив дальнейшее наблюдение.

Обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия неспособностью смириться с расставанием. Уголовное дело было направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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Пожилому мужчине из Петергофа утвердили обвинительное заключение за установку скрытой камеры в квартире своей бывшей сожительницы. Ему грозит срок за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Петергофа. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: нарушение неприкосновенности жилища и нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщила прокуратура города Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Утром 8 мая 2024 года обвиняемый, используя дубликат ключей, незаконно вошел в квартиру своей бывшей сожительницы, когда той не было дома. Он установил в гостиной скрытую видеокамеру, способную передавать данные через интернет. Камера была замаскирована под бытовой предмет, чтобы осуществлять непрерывное наблюдение. В тот же вечер камеру отключил и обнаружил сын женщины, предотвратив дальнейшее наблюдение. Обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия неспособностью смириться с расставанием. Уголовное дело было направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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