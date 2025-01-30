На месте трагедии работают следователи (архивное фото)
В Екатеринбурге на Вторчермете нашли труп подростка. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в экстренных службах города.
«Ребенку 11 лет. Тело нашли в квартире», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев.
На месте работает следственная группа
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