В Екатеринбурге 11-летний подросток покончил с собой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
На месте трагедии работают следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете нашли труп подростка. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в экстренных службах города.

«Ребенку 11 лет. Тело нашли в квартире», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев.

На месте работает следственная группа
На месте работает следственная группа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Вторчермете нашли труп подростка. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в экстренных службах города. «Ребенку 11 лет. Тело нашли в квартире», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...