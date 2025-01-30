В Екатеринбурге 11-летний подросток покончил с собой. Фото

30 января 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

На месте трагедии работают следователи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Вторчермете нашли труп подростка. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в экстренных службах города. «Ребенку 11 лет. Тело нашли в квартире», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев. На месте работает следственная группа Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Вторчермете нашли труп подростка. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в экстренных службах города. «Ребенку 11 лет. Тело нашли в квартире», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев.