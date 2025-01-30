Блогер и юмористка Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях (Челябинская область), снялась в новом сезоне комедийного сериала «Патриот», который выйдет на ТНТ 10 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ТНТ, Мурашкина сыграет новую героиню, которая в одной из серий родит ребенка прямо в магазине «Мечта», ставшем символом сериала.
«В сериале у меня эпизодическая роль, поэтому я не могу описать ее большими характерными чертами. Моя героиня окажется в комичной ситуации с непредсказуемым поворотом сюжета. С ролью, на мой взгляд, я справилась хорошо, потому что в своем блоге мне часто приходится играть роль девушек, которые попадают в разные жизненные ситуации», — сообщила Мурашкина пресс-службе канала.
Четвертый сезон сериала «Патриот» продолжит рассказ о Сане Кучине, бывшем спецназовце. Он, вернувшись в родной город из Академии ФСБ, столкнется с чередой забавных ситуаций. Одной из изюминок нового сезона станет появление в эпизодах популярных звезд. Помимо Мурашкиной в сериале поучаствовали певцы Прохор Шаляпин в роли самого себя, а также Антон Зацепин.
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