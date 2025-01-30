Швеция выделила Украине крупнейший пакет помощи

Швеция предоставила Украине самый крупный с 2022 года пакет помощи, размер которого составил 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает министр обороны Швеции Пол Йонсон.
«Швеция согласилась предоставить Украине крупнейший на данный момент пакет помощи стоимостью 13,5 млрд шведских крон (1,23 млрд долларов США)», — передает Reuters слова министра. Там уточнили, что этот пакет помощи является восемнадцатым, который Швеция предоставила с начала конфликта России и Украины в 2022 году.
Ранее Соединенные Штаты передали Украине 90 ракет для систем Patriot, которые хранились в Израиле, сообщает информационный портал Axios. Сначала ракеты были отправлены в Польшу, откуда они будут переданы в Киев, передает RT.
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