Двое фигурантов дела экс-главы «Фонбета» скрылись от следствия

Два фигуранта дела против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись от следствия. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Тверского суда Москвы.
«Два фигуранта скрылись от следствия, они будут объявлены в розыск», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сам Анохин был арестован 30 января.
По информации Следственного комитета, экс-глава «Фонбета» пытался избежать предоставления в следственные органы данных ФСБ о хищении бюджетных средств на его предыдущем месте работы, передав через посредников взятку в размере 60 миллионов рублей. В результате были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений Московского главка МВД и юрист.
Вскоре выяснилось, что Анохин является гражданином Мексики. Также имеет вид на жительство в Черногории.
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