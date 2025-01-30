Двое фигурантов дела экс-главы «Фонбета» скрылись от следствия

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Сбежавших фигурантов дела объявят в розыск
Сбежавших фигурантов дела объявят в розыск Фото:
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Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

Два фигуранта дела против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись от следствия. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Тверского суда Москвы.

«Два фигуранта скрылись от следствия, они будут объявлены в розыск», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сам Анохин был арестован 30 января.

По информации Следственного комитета, экс-глава «Фонбета» пытался избежать предоставления в следственные органы данных ФСБ о хищении бюджетных средств на его предыдущем месте работы, передав через посредников взятку в размере 60 миллионов рублей. В результате были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений Московского главка МВД и юрист.

Вскоре выяснилось, что Анохин является гражданином Мексики. Также имеет вид на жительство в Черногории. 

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Два фигуранта дела против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина скрылись от следствия. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Тверского суда Москвы. «Два фигуранта скрылись от следствия, они будут объявлены в розыск», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сам Анохин был арестован 30 января. По информации Следственного комитета, экс-глава «Фонбета» пытался избежать предоставления в следственные органы данных ФСБ о хищении бюджетных средств на его предыдущем месте работы, передав через посредников взятку в размере 60 миллионов рублей. В результате были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений Московского главка МВД и юрист. Вскоре выяснилось, что Анохин является гражданином Мексики. Также имеет вид на жительство в Черногории. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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