Турецкая актриса Ханде Эрчел, обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020», сообщила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Недавно тот стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.
«К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. <...> Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», — заявила Эрчел на пресс-джанкете в Москве. Ее слова передает «Пятый канал».
Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Его путь к голливудскому признанию начался с фильма «Купе номер шесть», который получил Гран-при Каннского фестиваля. Именно там Борисов привлек внимание Шона Бейкера, после чего принял участие в съемках «Аноре».
Номинация Борисова стала историческим событием для российского кино. До этого лишь немногие отечественные фильмы удостаивались внимания американской киноакадемии. Например, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, «Старик и море» Александра Петрова, а также «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова получили «Оскары». Однако сами актеры оставались в тени.
Но не только талант, но и скромность Юры покорила сердца зрителей и коллег. На Каннском фестивале Борисов произвел впечатление на мировых звезд, включая актрису Анджелину Джоли. Их встреча стала одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля. Джоли отметила, что была поражена его харизмой и глубиной актерской игры.
Сама Ханде Эрчел недавно прилетела в Москву с рабочим визитом вместе с коллегой Барышем Ардуча — они посетят премьеру фильма «Оставь на ветру», где исполнили главные роли. Это ее первый приезд в Россию. Известно, что девушка стала первой в списке «Самая красивая женщина мира 2020». Она обогнала певиц Миранду Керр и Селену Гомез, актрису Эмму Уотсон и других звезд. Выбирают самых красивых женщин и мужчин уже в течение шести лет три эстетических врача клиники косметической хирургии Лос-Анджелеса. Так, 20% голосов приходится на соответствие глобальным стандартам красоты года, 30% — на голосование в интернете, а 50% — на выбор эстетиков.
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