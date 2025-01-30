30 января 2025

Политолог Мезюхо: Киев делать все, чтобы отдать свои территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Мезюхо считает, что Киев способствует передаче территорий Украины другим странам
Политолог Мезюхо считает, что Киев способствует передаче территорий Украины другим странам Фото:

Политолог Иван Мезюхо считает, что киевский режим действует так, чтобы территории Украины отошли другим странам. Он прокомментировал слова кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску о неизбежности раздела украинских территорий после конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщает RT. 

«По большому счету Джорджеску не сказал ничего нового, потому что сами же представители киевской клики делают все для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — отметил Мезюхо. Политолог считает, что киевский режим своими действиями способствовал тому, чтобы Украина перестала быть субъектом международных отношений. Он также отметил, что в будущем Румыния может претендовать на часть украинских территорий.

Предложение о разделе Украины не является новым в мировой политике. Ранее Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, предложил разделить Украину по модели ГДР и ФРГ, что вызвало резкую критику со стороны Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ. Медведев утверждал, что возможен только вариант присоединения украинских территорий к России. 

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Политолог Иван Мезюхо считает, что киевский режим действует так, чтобы территории Украины отошли другим странам. Он прокомментировал слова кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску о неизбежности раздела украинских территорий после конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщает RT.  «По большому счету Джорджеску не сказал ничего нового, потому что сами же представители киевской клики делают все для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — отметил Мезюхо. Политолог считает, что киевский режим своими действиями способствовал тому, чтобы Украина перестала быть субъектом международных отношений. Он также отметил, что в будущем Румыния может претендовать на часть украинских территорий. Предложение о разделе Украины не является новым в мировой политике. Ранее Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, предложил разделить Украину по модели ГДР и ФРГ, что вызвало резкую критику со стороны Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ. Медведев утверждал, что возможен только вариант присоединения украинских территорий к России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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