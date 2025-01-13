Медведев жестко раскритиковал план команды Трампа по делению Украины по модели ФРГ и ГДР

Медведев: германский вариант возможен в виде присоединения малороссийских земель
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Медведев высказался о новом сценарии по Украине
Медведев высказался о новом сценарии по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, предложил поделить Украину с Россией по модели ФРГ и ГДР. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с жесткой критикой.

«Германский вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель б[ольшой] Украины к Российской Федерации. И это понимают все. Даже зоологические русофобы типа омерзительного Блинкена и патентованные идиоты типа желтоволосого Джонсона», — написал Медведев. Пост опубликован в его telegram-канале.

Ранее Волкер предложил решить украинский конфликт, воспользовавшись примером разделения Германии на ГДР и ФРГ после Второй мировой войны. Волкер считает, что Украина должна прийти к компромиссу, признав невозможность возвращения территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ.

Он также видит в разделении Украины между Киевом и Москвой возможный путь к мирному урегулированию, аналогично послевоенной Германии. Похожую позицию занял и Майкл Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности.

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Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, предложил поделить Украину с Россией по модели ФРГ и ГДР. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с жесткой критикой. «Германский вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель б[ольшой] Украины к Российской Федерации. И это понимают все. Даже зоологические русофобы типа омерзительного Блинкена и патентованные идиоты типа желтоволосого Джонсона», — написал Медведев. Пост опубликован в его telegram-канале. Ранее Волкер предложил решить украинский конфликт, воспользовавшись примером разделения Германии на ГДР и ФРГ после Второй мировой войны. Волкер считает, что Украина должна прийти к компромиссу, признав невозможность возвращения территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. Он также видит в разделении Украины между Киевом и Москвой возможный путь к мирному урегулированию, аналогично послевоенной Германии. Похожую позицию занял и Майкл Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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