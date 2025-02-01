01 февраля 2025
31 января 2025

Бывший пермский министр занялся подготовкой лидеров креативных индустрий

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая программа бакалавриата открыта в 2025 году
Новая программа бакалавриата открыта в 2025 году Фото:

В пермском кампусе НИУ ВШЭ впервые открыт набор на бакалаврскую программу «Менеджмент в креативных индустриях». Научным руководителем образовательной программы стал экс-министр культуры Пермского края, генеральный директор маркетингового агентства «ОЗОН Груп», ресторатор Олег Ощепков, сообщается на сайте вуза.

«Наша задача — подготовить многосторонних специалистов, умеющих не только руководить людьми, но и самостоятельно писать тексты, готовить концепции, организовывать мероприятия, выступать в роли заказчика территориального брендинга, SMM-стратегии и так далее», — приводит пресс-служба ВШЭ-Пермь слова Олега Ощепкова.

По его оценке, ключевым фактором успеха будущих выпускников станет умение эффективно применять маркетинг в различных креативных проектах. Срок обучения — четыре года, предусмотрено 20 бюджетных и 50 платных мест. На младших курсах из числа студентов сформируют междисциплинарные проектные команды для практической деятельности в различных креативных отраслях, таких как исследования, территориальный брендинг, маркетинг, SMM, организация событий и многие другие.

Основными работодателями выпускников программы, по замыслу организаторов программы, станут организации сферы культуры и искусства, компании рынка HoReCa, продюсерские медиа- и кинокомпании, арт- и экспоинституции, коммуникационные, рекламные, туристические и ивент-агентства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что краевые власти ставят перед собой цель превратить Прикамье в площадку, где представители креативных индустрий будут внедрять новшества и задавать тренды на уровне всей страны. Сейчас в Пермском крае есть 8,5 тысяч организаций, работающих в креативной отрасли. Это составляет 7,5% от общего числа компаний региона.

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В пермском кампусе НИУ ВШЭ впервые открыт набор на бакалаврскую программу «Менеджмент в креативных индустриях». Научным руководителем образовательной программы стал экс-министр культуры Пермского края, генеральный директор маркетингового агентства «ОЗОН Груп», ресторатор Олег Ощепков, сообщается на сайте вуза. «Наша задача — подготовить многосторонних специалистов, умеющих не только руководить людьми, но и самостоятельно писать тексты, готовить концепции, организовывать мероприятия, выступать в роли заказчика территориального брендинга, SMM-стратегии и так далее», — приводит пресс-служба ВШЭ-Пермь слова Олега Ощепкова. По его оценке, ключевым фактором успеха будущих выпускников станет умение эффективно применять маркетинг в различных креативных проектах. Срок обучения — четыре года, предусмотрено 20 бюджетных и 50 платных мест. На младших курсах из числа студентов сформируют междисциплинарные проектные команды для практической деятельности в различных креативных отраслях, таких как исследования, территориальный брендинг, маркетинг, SMM, организация событий и многие другие. Основными работодателями выпускников программы, по замыслу организаторов программы, станут организации сферы культуры и искусства, компании рынка HoReCa, продюсерские медиа- и кинокомпании, арт- и экспоинституции, коммуникационные, рекламные, туристические и ивент-агентства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что краевые власти ставят перед собой цель превратить Прикамье в площадку, где представители креативных индустрий будут внедрять новшества и задавать тренды на уровне всей страны. Сейчас в Пермском крае есть 8,5 тысяч организаций, работающих в креативной отрасли. Это составляет 7,5% от общего числа компаний региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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