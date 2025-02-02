02 февраля 2025
01 февраля 2025

Прокуратура проверяет информацию о масштабной коммунальной аварии в Пермском крае

Электричество отключили в пермском поселке из-за гололедообразования на ЛЭП
© Служба новостей «URA.RU»
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Органы прокуратуры оценят работу местных властей и аварийных служб по ликвидации аварии
Органы прокуратуры оценят работу местных властей и аварийных служб по ликвидации аварии Фото:

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия воды, тепла и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов Пермского края. Предварительно установлено, что отключение электричества, тепло- и водоснабжения связано с аварией на трансформаторе. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. 

«В данный момент устраняются последствия коммунальной аварии. В процессе проверки будет оценена работа местных властей и аварийных служб по ликвидации аварии, обеспечению населения коммунальными услугами и перерасчету платы», — говорится в сообщении контрольно-надзорного ведомства.

Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в поселке Углеуральском Губахинского муниципального округа. По данным ПАО «Россети Урал», отключение линий напряжением 35 киловольт произошло 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП. К аварийно-восстановительным работам привлечены четыре бригады. К м есту происшествия прибыли две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.

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Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия воды, тепла и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов Пермского края. Предварительно установлено, что отключение электричества, тепло- и водоснабжения связано с аварией на трансформаторе. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.  «В данный момент устраняются последствия коммунальной аварии. В процессе проверки будет оценена работа местных властей и аварийных служб по ликвидации аварии, обеспечению населения коммунальными услугами и перерасчету платы», — говорится в сообщении контрольно-надзорного ведомства. Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в поселке Углеуральском Губахинского муниципального округа. По данным ПАО «Россети Урал», отключение линий напряжением 35 киловольт произошло 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП. К аварийно-восстановительным работам привлечены четыре бригады. К м есту происшествия прибыли две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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