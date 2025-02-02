Прокуратура проверяет информацию о масштабной коммунальной аварии в Пермском крае

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия воды, тепла и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов Пермского края. Предварительно установлено, что отключение электричества, тепло- и водоснабжения связано с аварией на трансформаторе. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
«В данный момент устраняются последствия коммунальной аварии. В процессе проверки будет оценена работа местных властей и аварийных служб по ликвидации аварии, обеспечению населения коммунальными услугами и перерасчету платы», — говорится в сообщении контрольно-надзорного ведомства.
Ранее стало известно о масштабном отключении электроэнергии в поселке Углеуральском Губахинского муниципального округа. По данным ПАО «Россети Урал», отключение линий напряжением 35 киловольт произошло 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП. К аварийно-восстановительным работам привлечены четыре бригады. К м есту происшествия прибыли две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.
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