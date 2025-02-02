02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

МЧС предупредило жителей ХМАО об опасном погодном явлении

На ХМАО обрушится снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО накроет сильный снег
ХМАО накроет сильный снег Фото:

В ХМАО 3 февраля ожидается неблагоприятная погода — на территории округа пройдет сильный снег. Региональное ГУ МЧС России разослало югорчанам предупреждающее сообщение.

«Ночью 3 февраля года местами по южной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинский, Ханты-Мансийский районы, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский, Сургутский районы) ожидается неблагоприятное явление погоды, сильный снег. Телефон экстренных служб: 112», — написано в telegram-канале ведомства.

Сильный снег опасен своими последствиями: повреждения ЛЭП и линий связи, поломка крыш, проблемы при высотных и строительных работах. Также возможны коммунальные аварии, нарушения работы аэропортов и вертолетных площадок, пробки на дорогах и зимниках, ДТП.

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В ХМАО 3 февраля ожидается неблагоприятная погода — на территории округа пройдет сильный снег. Региональное ГУ МЧС России разослало югорчанам предупреждающее сообщение. «Ночью 3 февраля года местами по южной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинский, Ханты-Мансийский районы, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский, Сургутский районы) ожидается неблагоприятное явление погоды, сильный снег. Телефон экстренных служб: 112», — написано в telegram-канале ведомства. Сильный снег опасен своими последствиями: повреждения ЛЭП и линий связи, поломка крыш, проблемы при высотных и строительных работах. Также возможны коммунальные аварии, нарушения работы аэропортов и вертолетных площадок, пробки на дорогах и зимниках, ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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