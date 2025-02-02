МЧС предупредило жителей ХМАО об опасном погодном явлении

В ХМАО 3 февраля ожидается неблагоприятная погода — на территории округа пройдет сильный снег. Региональное ГУ МЧС России разослало югорчанам предупреждающее сообщение.
«Ночью 3 февраля года местами по южной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинский, Ханты-Мансийский районы, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский, Сургутский районы) ожидается неблагоприятное явление погоды, сильный снег. Телефон экстренных служб: 112», — написано в telegram-канале ведомства.
Сильный снег опасен своими последствиями: повреждения ЛЭП и линий связи, поломка крыш, проблемы при высотных и строительных работах. Также возможны коммунальные аварии, нарушения работы аэропортов и вертолетных площадок, пробки на дорогах и зимниках, ДТП.
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