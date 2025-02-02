С улиц Дзержинского района Перми убрали снежные завалы

После мощного снегопада, накрывшего Пермь в конце января, жители Дзержинского района с трудом передвигались по нерасчищенным тротуарам, лестницам, заваленным снегом междворовым проездам. Машины горожан застревали в снегу. Корреспондент URA.RU, прогулявшись по левобережной части Дзержинского района, отметил, что здесь частично навели порядок.
«Расчистили от снега остановки общественного транспорта „Парковый проспект“, „Куфонина“, „Железнодорожная больница“. Вывезли сугробы с территории и убрали наледь со ступеней к ТЦ „Парк Авеню“. Немного чище стало у ТЦ „Земляника“. Начали чистить у подстанции скорой помощи. До асфальта вычистили тротуар проспекта Паркового и вывезли сугробы с тротуара по улице Куфонина. Очистили от наледи ступени местного супермаркета. Снегоуборочная техника прошлась по дорожкам парка культуры и отдыха „Балатово“», — поделился корреспондент URA.RU.
Корреспондент агентства отметил, что освободили от сугробов банный комплекс «Папанинские бани». Расчистили от снежной «каши» дворы по улице Василия Каменского. При этом управляющие компании забыли сбить огромные сосульки. Они продолжают угрожать пешеходам, например, возле жилого дома по улице Желябова, 11/2.
После публикаций URA.RU на улицах и во дворах Дзержинского района города стало заметно чище. Какая обстановка в центре было ранее, можно посмотреть в материале. Расскажите нам, чистят ли ваш район или улицу, о которых мы рассказывали ранее: perm@ura.ru.
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