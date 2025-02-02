Захарова коротким анекдотом ответила на нападки Зеленского

В МИД РФ высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы присутствующем у российского лидера Владимира Путина страхе перед прямыми переговорами. Официальный представитель министерства Мария Захарова ответила на слова главы Украины анекдотом про маленькую моль.
«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: „Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Дипломат использовала юмор, чтобы выразить свою позицию по поводу утверждений Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский не обладает полномочиями для подписания окончательного мирного соглашения, поскольку не является легитимным руководителем Украины. В ответ на это украинский лидер обвинил Путина в том, что тот боится переговорного процесса и намеренно затягивает конфликт.
Как не раз отмечали в Кремле, Россия всегда выступала за проведение переговоров. Диалогу мешают несколько причин: отказ Зеленского от разговора и окончание президентского срока украинского лидера.
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