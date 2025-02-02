Зеленский не знает, куда делись 200 млрд долларов от США

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает ничего о выделенных Киеву 200 млрд долларов. По словам украинского лидера, Киев фактически получил значительно меньше суммы, заявленной Вашингтоном.
«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд долларов на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — заявил Зеленский. Об этом он сообщил во время разговора с Associated Press, уточнив, что Украина получила лишь более 75 млрд долларов из заявленных 200 млрд. Видео с интервью было опубликовано на youtube-канале офиса главы Украины.
Зеленский уточнил, что поддержка не всегда поступала в виде денежных средств, ведь часть помощи была реализована через поставки вооружений. Во время интервью он несколько раз называл разную сумму средств, поступивших в киевскую казну.
Президент Украины также отметил, что его страна сталкивается с проблемами не только в военной сфере, но и в гуманитарной. Во время беседы он указал на заморозку помощи по линии Агентства по международному развитию США (USAID). По словам Зеленского, Украина получала 300-400 млн долларов на программы в сферах энергетики и медицины.
Украинский лидер подчеркнул готовность закрыть финансовые пробелы за счет европейских партнеров или внутренних ресурсов. Однако он не сообщил, откуда Украина возьмет этот самый «внутренний ресурс».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на 200 млрд больше долларов, чем другие страны НАТО. Новый американский лидер подписал указ о приостановлении помощи для Украины и других иностранных государств на 90 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.