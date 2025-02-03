Над Ростовской областью сбили 29 беспилотников

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После атак БПЛА повреждений не зафиксоравано
После атак БПЛА повреждений не зафиксоравано Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российские системы ПВО сбили 29 БПЛА ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА...» — напискал Слюсарь в своем telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА уничтожены в таких районах, как Кашарский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Детали происшествия в настоящее время уточняются.

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Ночью российские системы ПВО сбили 29 БПЛА ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА...» — напискал Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА уничтожены в таких районах, как Кашарский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Детали происшествия в настоящее время уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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