Силовики ищут причастного к взрыву в ЖК «Алые Паруса»: что происходит на месте ЧП. Фоторепортаж

Спасатели завершили работу на месте взрыва в московском ЖК «Алые Паруса»
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Взрыв раздался утром
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новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

В Москве произошел взрыв в престижном жилом комплексе «Алые Паруса». ЧП рассматривается как возможное покушение на жизнь руководителя Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. В результате взрыва также пострадал личный охранник Саркисяна, бывший подполковник ВСУ Олег Касперович, травмы получили еще минимум три человека. Саркисян скончался в больнице от осколочного ранения в сердце. Сейчас спасатели уже завершили работу на месте происшествия. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

После взрыва силовики ищут мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, сообщает telegram-канал 112. Личность подозреваемого еще не установлена. Однако, следователи предполагают, что именно он мог установить взрывное устройство в лобби престижного здания на улице Авиационной. 

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник утверждает, что взрыв, произошедший в московском жилом комплексе, выгоден Украине. В интервью с NEWS.ru он подчеркнул, что это событие является еще одним доказательством террористической природы Киева. Колесник добавил, что в этом нет ничего удивительного.

В настоящее время работы спасательных и пожарных бригад на месте происшествия уже завершены. Доступ на территорию комплекса ограничен; пропускают только жителей и сотрудников экстренных служб. Однако вход в здание для жильцов до сих пор закрыт.

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В Москве произошел взрыв в престижном жилом комплексе «Алые Паруса». ЧП рассматривается как возможное покушение на жизнь руководителя Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. В результате взрыва также пострадал личный охранник Саркисяна, бывший подполковник ВСУ Олег Касперович, травмы получили еще минимум три человека. Саркисян скончался в больнице от осколочного ранения в сердце. Сейчас спасатели уже завершили работу на месте происшествия. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. После взрыва силовики ищут мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, сообщает telegram-канал 112. Личность подозреваемого еще не установлена. Однако, следователи предполагают, что именно он мог установить взрывное устройство в лобби престижного здания на улице Авиационной.  Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник утверждает, что взрыв, произошедший в московском жилом комплексе, выгоден Украине. В интервью с NEWS.ru он подчеркнул, что это событие является еще одним доказательством террористической природы Киева. Колесник добавил, что в этом нет ничего удивительного. В настоящее время работы спасательных и пожарных бригад на месте происшествия уже завершены. Доступ на территорию комплекса ограничен; пропускают только жителей и сотрудников экстренных служб. Однако вход в здание для жильцов до сих пор закрыт.
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