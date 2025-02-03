Мантуров призвал запретить покупку иностранного оборудования

Мантуров: нужно запретить покупку импортных станков при наличии аналогов в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров заявил, что заводы должны отдавать безусловный приоритет отечественному оборудованию
Мантуров заявил, что заводы должны отдавать безусловный приоритет отечественному оборудованию Фото:

Заводам в РФ следует запретить приобретать иностранное оборудование при наличии аналогов российского производства. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Я считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — заявил Денис Мантуров на совещании по развитию отечественного станкостроения, его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что заказчики должны формировать технические задания с опережением и отдавать безусловный приоритет в закупках станкам российского производства.

В связи с этим Минпромторг РФ разрабатывает меры господдержки для отечественного станкостроения. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность запуска льготного кредитования малых и средних производителей станков. 

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Заводам в РФ следует запретить приобретать иностранное оборудование при наличии аналогов российского производства. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Я считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — заявил Денис Мантуров на совещании по развитию отечественного станкостроения, его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что заказчики должны формировать технические задания с опережением и отдавать безусловный приоритет в закупках станкам российского производства. В связи с этим Минпромторг РФ разрабатывает меры господдержки для отечественного станкостроения. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность запуска льготного кредитования малых и средних производителей станков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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