Путин присвоил звание директору дома спорта пермского стратегического завода

Президент России Владимир Путин присвоил звание директору дома спорта ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Сергею Саитову. Также медалью ордена награжден начальник штаба студотрядов Алексей Блюмин. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить очередное звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации директору социально-культурного учреждения „Дом спорта открытого акционерного общества „Соликамский магниевый завод“ Сергею Саитову“, — говорится в документе. Звание присвоено за заслуги в области физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
Также Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» начальнику штаба студенческих отрядов и волонтерского движения управления воспитательной работы и молодежной политики ФГБОУ «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова» Алексею Блюмину. Он награжден за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
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