ВС РФ захватили новейший снаряд для танка Leopard 2A6

В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие захватили новейший снаряд DM63A1, используемый в боекомплекте танка Leopard 2A6. Об этом сообщают в военных telegram-каналах.
«Трофейный новейший немецкий 120-мм танковый БОПС DM63A1 ... из боекомплекта танка Leopard 2A6», — написали в telegram-канале «Военный осведомитель». Там были опубликованы кадры снаряда.
DM63A1 является одним из самых современных бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС) западного производства. Снаряд DM63A1 разработан в 2014 году для поражения бронетехники на расстоянии до четырех километров. Кроме того, на фотографиях зафиксирован и американский картечный снаряд M1028, предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники.
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