03 февраля 2025

ВС РФ захватили новейший снаряд для танка Leopard 2A6

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Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1 танка Leopard 2A6
Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1 танка Leopard 2A6 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие захватили новейший снаряд DM63A1, используемый в боекомплекте танка Leopard 2A6. Об этом сообщают в военных telegram-каналах.

«Трофейный новейший немецкий 120-мм танковый БОПС DM63A1 ... из боекомплекта танка Leopard 2A6», — написали в telegram-канале «Военный осведомитель». Там были опубликованы кадры снаряда.

DM63A1 является одним из самых современных бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС) западного производства. Снаряд DM63A1 разработан в 2014 году для поражения бронетехники на расстоянии до четырех километров. Кроме того, на фотографиях зафиксирован и американский картечный снаряд M1028, предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники.

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В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие захватили новейший снаряд DM63A1, используемый в боекомплекте танка Leopard 2A6. Об этом сообщают в военных telegram-каналах. «Трофейный новейший немецкий 120-мм танковый БОПС DM63A1 ... из боекомплекта танка Leopard 2A6», — написали в telegram-канале «Военный осведомитель». Там были опубликованы кадры снаряда. DM63A1 является одним из самых современных бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС) западного производства. Снаряд DM63A1 разработан в 2014 году для поражения бронетехники на расстоянии до четырех километров. Кроме того, на фотографиях зафиксирован и американский картечный снаряд M1028, предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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