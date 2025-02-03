03 февраля 2025

Жители Нижневартовска устроили массовую драку и напугали криками спящих людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске устроили короткую, но массовую драку
В Нижневартовске устроили короткую, но массовую драку Фото:

В 6-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) во дворах дома по улице Мира, 25 произошла массовая драка. Мужчины так громко кричали, что разбудили и напугали спавших жильцов дома.

«Массовая драка у дома Мира, 25, в 6-ом микрорайоне. Прям рядом с миграционным центром… Толпа людей начала собираться за местным продуктовым магазином. Кто-то пришёл пешком, кто-то приехал на машинах. Все без оружия. Собираться начали около 23:00, к драке перешли уже в 23:05… Они так орали», — пишет вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

Потасовка длилась не больше пяти минут. Все участвовавшие быстро разошлись. Через некоторое время на место драки приехал наряд полиции.

Причины потасовки и состояние участников пока неизвестны. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В 6-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) во дворах дома по улице Мира, 25 произошла массовая драка. Мужчины так громко кричали, что разбудили и напугали спавших жильцов дома. «Массовая драка у дома Мира, 25, в 6-ом микрорайоне. Прям рядом с миграционным центром… Толпа людей начала собираться за местным продуктовым магазином. Кто-то пришёл пешком, кто-то приехал на машинах. Все без оружия. Собираться начали около 23:00, к драке перешли уже в 23:05… Они так орали», — пишет вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». Потасовка длилась не больше пяти минут. Все участвовавшие быстро разошлись. Через некоторое время на место драки приехал наряд полиции. Причины потасовки и состояние участников пока неизвестны. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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