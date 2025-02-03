В 6-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) во дворах дома по улице Мира, 25 произошла массовая драка. Мужчины так громко кричали, что разбудили и напугали спавших жильцов дома.
«Массовая драка у дома Мира, 25, в 6-ом микрорайоне. Прям рядом с миграционным центром… Толпа людей начала собираться за местным продуктовым магазином. Кто-то пришёл пешком, кто-то приехал на машинах. Все без оружия. Собираться начали около 23:00, к драке перешли уже в 23:05… Они так орали», — пишет вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».
Потасовка длилась не больше пяти минут. Все участвовавшие быстро разошлись. Через некоторое время на место драки приехал наряд полиции.
Причины потасовки и состояние участников пока неизвестны. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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