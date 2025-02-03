03 февраля 2025

В МИД РФ раскрыли условия переговоров по Украине

МИД РФ: для переговоров по Украине нужно решить юридические аспекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия готова к серьезному разговору по украинскому конфликту
Россия готова к серьезному разговору по украинскому конфликту Фото:

Для начала переговоров между Россией и Украиной нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Россией. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой», — рассказал Полищук в интервью ТАСС. Он отметил, что стамбульское соглашение предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет на размещение иностранных войск и баз.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не имеет легитимности для подписания документов, касающихся урегулирования кризиса на Украине. В свою очередь, Зеленский обратился к странам Запада с призывом объединить усилия для того, чтобы принудить Россию к заключению мирного договора, пишет «Царьград». Издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп в настоящее время решает вопрос, как принудить Украину к выборам для перемирия с РФ.

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Для начала переговоров между Россией и Украиной нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Россией. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой», — рассказал Полищук в интервью ТАСС. Он отметил, что стамбульское соглашение предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет на размещение иностранных войск и баз. Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не имеет легитимности для подписания документов, касающихся урегулирования кризиса на Украине. В свою очередь, Зеленский обратился к странам Запада с призывом объединить усилия для того, чтобы принудить Россию к заключению мирного договора, пишет «Царьград». Издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп в настоящее время решает вопрос, как принудить Украину к выборам для перемирия с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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