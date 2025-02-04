Россия намерена созвать встречу по Украине

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РФ намерена организовать встречу по украинскому кризису
РФ намерена организовать встречу по украинскому кризису Фото:

Российская Федерация намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса. Его хотят провести в середине февраля. Такой информацией поделился заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — заявил Полянский в беседе с РИА Новости.

О том, что несколько стран запрашивали заседание Совета Безопасности по теме украинского кризиса, рассказывал постпред КНР при ООН Фу Цун. Он обозначил примерную дату — 24 февраля. 

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Российская Федерация намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса. Его хотят провести в середине февраля. Такой информацией поделился заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.  «Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — заявил Полянский в беседе с РИА Новости. О том, что несколько стран запрашивали заседание Совета Безопасности по теме украинского кризиса, рассказывал постпред КНР при ООН Фу Цун. Он обозначил примерную дату — 24 февраля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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