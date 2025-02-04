Россия намерена созвать встречу по Украине

Российская Федерация намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса. Его хотят провести в середине февраля. Такой информацией поделился заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — заявил Полянский в беседе с РИА Новости.
О том, что несколько стран запрашивали заседание Совета Безопасности по теме украинского кризиса, рассказывал постпред КНР при ООН Фу Цун. Он обозначил примерную дату — 24 февраля.
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