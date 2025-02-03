Отсрочку по долгам получили более пяти тысяч пермяков, ушедших на СВО

Более пяти тысяч бойцов спецоперации, ушедших на службу из Пермского края, получили отсрочку по выплате долгов в 2024 году. Об этом сообщили в службе судебных приставов.
«В 2024 году правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 должника, участвующих в специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что многие бойцы, получив деньги за службу, возвращают долги.
Между тем, алиментщикам отсрочка по кредиту не полагается, подчеркивают приставы. Сейчас на СВО находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули долги на 187 млн рублей.
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