03 февраля 2025

Отсрочку по долгам получили более пяти тысяч пермяков, ушедших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив выплаты за службу, многие выплачивают долги
Получив выплаты за службу, многие выплачивают долги Фото:

Более пяти тысяч бойцов спецоперации, ушедших на службу из Пермского края, получили отсрочку по выплате долгов в 2024 году. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

«В 2024 году правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 должника, участвующих в специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что многие бойцы, получив деньги за службу, возвращают долги.

Между тем, алиментщикам отсрочка по кредиту не полагается, подчеркивают приставы. Сейчас на СВО находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули долги на 187 млн рублей.

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Более пяти тысяч бойцов спецоперации, ушедших на службу из Пермского края, получили отсрочку по выплате долгов в 2024 году. Об этом сообщили в службе судебных приставов. «В 2024 году правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 должника, участвующих в специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что многие бойцы, получив деньги за службу, возвращают долги. Между тем, алиментщикам отсрочка по кредиту не полагается, подчеркивают приставы. Сейчас на СВО находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули долги на 187 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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