Под Екатеринбургом насмерть сбили пенсионерку, которая возвращалась из магазина. Фото

04 февраля 2025 в 10:46 Размер текста - 17 +

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Березовском (Свердловская область) вечером 3 февраля водитель Daewoo Matiz насмерть снес 85-летнюю женщину, которая возвращалась из магазина домой. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «64-летний водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в прямой зоне его видимости», — пояснили в ведомстве. По словам автомобилиста, пенсионерка внезапно вышла на дорогу, а экстренное торможение не помогло уйти от аварии. Экспресс-тест показал, что водитель был трезвый. За 42 года вождения его привлекали к ответственности за нарушения ПДД 195 раз. Правоохранители организовали расследование. Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовском (Свердловская область) вечером 3 февраля водитель Daewoo Matiz насмерть снес 85-летнюю женщину, которая возвращалась из магазина домой. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «64-летний водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в прямой зоне его видимости», — пояснили в ведомстве. По словам автомобилиста, пенсионерка внезапно вышла на дорогу, а экстренное торможение не помогло уйти от аварии. Экспресс-тест показал, что водитель был трезвый. За 42 года вождения его привлекали к ответственности за нарушения ПДД 195 раз. Правоохранители организовали расследование.