В Березовском (Свердловская область) вечером 3 февраля водитель Daewoo Matiz насмерть снес 85-летнюю женщину, которая возвращалась из магазина домой. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции.
«64-летний водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в прямой зоне его видимости», — пояснили в ведомстве. По словам автомобилиста, пенсионерка внезапно вышла на дорогу, а экстренное торможение не помогло уйти от аварии.
Экспресс-тест показал, что водитель был трезвый. За 42 года вождения его привлекали к ответственности за нарушения ПДД 195 раз. Правоохранители организовали расследование.
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