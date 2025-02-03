03 февраля 2025

Под Екатеринбургом насмерть сбили пенсионерку, которая возвращалась из магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, старость, женщина, пенсионерка с палочкой, холод, немощность
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) вечером 3 февраля водитель Daewoo Matiz насмерть снес 85-летнюю женщину, которая возвращалась из магазина домой. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

«64-летний водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в прямой зоне его видимости», — пояснили в ведомстве. По словам автомобилиста, пенсионерка внезапно вышла на дорогу, а экстренное торможение не помогло уйти от аварии.

Экспресс-тест показал, что водитель был трезвый. За 42 года вождения его привлекали к ответственности за нарушения ПДД 195 раз. Правоохранители организовали расследование.

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В Березовском (Свердловская область) вечером 3 февраля водитель Daewoo Matiz насмерть снес 85-летнюю женщину, которая возвращалась из магазина домой. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, рассказали URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «64-летний водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в прямой зоне его видимости», — пояснили в ведомстве. По словам автомобилиста, пенсионерка внезапно вышла на дорогу, а экстренное торможение не помогло уйти от аварии. Экспресс-тест показал, что водитель был трезвый. За 42 года вождения его привлекали к ответственности за нарушения ПДД 195 раз. Правоохранители организовали расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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