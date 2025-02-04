С погибшим на СВО командиром роты из Салехарда простятся в Тюмени

Офицер из Салехарда Никита Щерица погиб при выполнении задач специальной военной операции. Погибшего командира роты похоронят в Тюмени, его гибель подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Гвардии лейтенант 433 мотострелкового полка, командир роты подразделения „Шторм“, кавалер орденов Мужества и медалей Никита Щерица погиб при выполнении задач СВО. Он будет похоронен в Тюмени на Аллее Славы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации.
Родители героя живут в Салехарде, им будет оказана вся необходимая помощь. Представители администрации выражают искренние соболезнования родным и друзьям героя.
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