С погибшим на СВО командиром роты из Салехарда простятся в Тюмени

Офицер из ЯНАО Никита Щерица погиб в зоне спецоперации
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Погибшего офицера из Салехарда похоронят в Тюмени (архивное фото)
Погибшего офицера из Салехарда похоронят в Тюмени (архивное фото) Фото:

Офицер из Салехарда Никита Щерица погиб при выполнении задач специальной военной операции. Погибшего командира роты похоронят в Тюмени, его гибель подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Гвардии лейтенант 433 мотострелкового полка, командир роты подразделения „Шторм“, кавалер орденов Мужества и медалей Никита Щерица погиб при выполнении задач СВО. Он будет похоронен в Тюмени на Аллее Славы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации.

Родители героя живут в Салехарде, им будет оказана вся необходимая помощь. Представители администрации выражают искренние соболезнования родным и друзьям героя.

Никита Щерица погиб в зоне СВО
Никита Щерица погиб в зоне СВО
Фото:

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Офицер из Салехарда Никита Щерица погиб при выполнении задач специальной военной операции. Погибшего командира роты похоронят в Тюмени, его гибель подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы. «Гвардии лейтенант 433 мотострелкового полка, командир роты подразделения „Шторм“, кавалер орденов Мужества и медалей Никита Щерица погиб при выполнении задач СВО. Он будет похоронен в Тюмени на Аллее Славы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации. Родители героя живут в Салехарде, им будет оказана вся необходимая помощь. Представители администрации выражают искренние соболезнования родным и друзьям героя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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