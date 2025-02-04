В Санкт-Петербурге создана эвакуационная комиссия

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Основной целью эвакуационной комиссии является координация деятельности эвакуационных органов в различных условиях, включая мирное и военное время
Основной целью эвакуационной комиссии является координация деятельности эвакуационных органов в различных условиях, включая мирное и военное время Фото:

На официальном сайте Смольного 3 февраля был опубликован проект постановления о создании эвакуационной комиссии. Возглавит комиссию вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.

«Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга об эвакуационной комиссии, постановлено создать Эвакуационную комиссию, утвердить о ней Положение, контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Смольного. В состав эвакуационной комиссии войдут представители из различных сфер, включая образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение и транспорт.

Основной целью эвакуационной комиссии является координация деятельности эвакуационных органов в различных условиях, включая мирное и военное время. Задачи комиссии включают планирование и организацию проведения эвакуаций, а также всестороннее обеспечение этих мероприятий. Кроме того, комиссия будет отвечать за организацию учений по гражданской обороне и подготовку объектов гражданской обороны. Также в комиссию включены представители органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов и войск национальной гвардии.

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На официальном сайте Смольного 3 февраля был опубликован проект постановления о создании эвакуационной комиссии. Возглавит комиссию вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин. «Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга об эвакуационной комиссии, постановлено создать Эвакуационную комиссию, утвердить о ней Положение, контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Смольного. В состав эвакуационной комиссии войдут представители из различных сфер, включая образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение и транспорт. Основной целью эвакуационной комиссии является координация деятельности эвакуационных органов в различных условиях, включая мирное и военное время. Задачи комиссии включают планирование и организацию проведения эвакуаций, а также всестороннее обеспечение этих мероприятий. Кроме того, комиссия будет отвечать за организацию учений по гражданской обороне и подготовку объектов гражданской обороны. Также в комиссию включены представители органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов и войск национальной гвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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